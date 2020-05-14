وزير النقل: محطات المترو تشهد زحاما وقت خروج الموظفين.. فيديو

قال كامل الوزير، وزير النقل، إنه قام بعمل جولة مفاجأة على محطة الشهداء، مؤكدًا أنه كان فى اجتماع مجلس الوزراء وبعد مشاهدة صورة تؤكد الزحام فى بعض المحطات تم التوجه إليها.

وأضاف كامل الوزير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن الزحام كان فى فترة خروج الموظفين وتحديدا فى محطة الشهداء.

ولفت كامل الوزير إلى أن محطة رمسيس هى محطة تبادلية وتكون مزدحمة خلال فترة خروج الموظفين من العمل.

وأوضح كامل الوزير، أن الفترة من 4 ونص إلى 5 ونصف يوجد زحام شديد جدًا، لافتا إلى أن موظفي المترو يحاولون إبعاد الركاب عن بعض ولكن الأعداد كانت كبيرة.

وأشار كامل الوزير، إلى أن المواطنين يلتزمون بالتعليمات عندما نتوجه إليهم، مؤكدًا "لما بنقول لحد ابتعد عن الآخر يبتعد".