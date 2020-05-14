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محافظات

شوشه يبحث توفير السلع مع أعضاء الغرفة التجارية بشمال سيناء

الخميس 14/مايو/2020 - 07:51 ص
محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء
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احمد صالح
عقد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء لقاء بأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بديوان عام المحافظة برئاسة عبد العزيز مطر ، رئيس الغرفة ، تم خلاله بحث عدد من القضايا التى تهم التجار.


وأكد المحافظ، على مدى التعاون بين المحافظة والغرفة والأجهزة المعنية فى توفير كافة السلع والخدمات لمواطنى المحافظة واستقرارالأسعار بكافة الأسواق .

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وأكد المحافظ ، على أنه يتم حاليا العمل فى إقامة السور الخاص بالمنطقة الصناعية بمنطقة المساعيد بمدينة العريش، بناء على طلب الغرفه، مشيرا إلى أن مشكلة المنطقة سوف تحل خلال الفترة القليلة المقبلة تمهيدا لإعادة تشغيلها.

 وأضاف ان هذا المطلب من أجل الإسراع في إعادة فتح وتشغيل المنطقة التى يعمل بها أكثر من 600 مصنع وورشة خاصة أن الجهات المعنية تطلب اقامة سور حول المنطقة قبل إعادة تشغيلها ، بتكلفة ٣٠ مليون جنيه. 

ووعد المحافظ، أعضاء مجلس إدارة الغرفة بدراسة الطلب الخاص بتخصيص قطعة أرض لصالح الغرفة لاقامة مبنى يليق بتجار المحافظة ، نظرا لعدم كفاءة المبنى الحالي .

حضر اللقاء محمد قويدر نائب أول رئيس الغرفة، و شريف مصباح أمين الصندوق ، و تيسير والى أمين الصندوق المساعد، و محمد العمدة عضو مجلس الإدارة والمتحدث الرسمى.



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