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توك شو

ردا للجميل.. مواطن يخصص منزله لعزل مرضى فيروس كورونا ..فيديو

الخميس 14/مايو/2020 - 07:51 ص
صدى البلد
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محمود محسن
قال فاضل الشناوى، مواطن بمحافظة الدقهلية، إنه خصص "فيلته" في جمصة لاستخدامها في عزل المواطنين المصابين بفيروس كورونا ، كنوع من مساعدة الدولة فى تلك الجائحة.

وأضاف "الشناوي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى عبر فضائية "صدى البلد"، أن الفيلا مكونة من ١٢ شقة بها ٤ غرف مجهزة بجميع الأجهزة الكهربائية حتى التلفاز والمكيفات.

وأشار إلي أنه وفر عددا من غرف التعقيم لعدد من مؤسسات الدولة الحكومية من أجل مساعدة مرضى فيروس كورونا .

وأكد أنه تربطه صداقة قوية مع رجل الأعمال محمد أبو العنين ويعتبره بمثابة الأخ الأكبر، منوها بأن مصنعه ينتج غرف تعقيم يقوم بتوزيعها على المستشفيات.

وتابع "الفيلا جاهزة ٤ نجوم، وتحت أمر وزارة الصحة ومحافظ الدقهلية في أى وقت، وهذا لرد الجميل للوطن".
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