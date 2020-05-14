الأب رفيق جريش: المؤمنون بجميع الأديان يصلون من أجل الإنسانية اليوم..فيديو

قال الأب رفيق جريش، المتحدث السابق باسم الكنيسة القبطية الكاثوليكية إن قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان وفضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر قدما دعوة كريمة لجميع المؤمنين بكل الأديان أن يتم اليوم، الخميس، تكريس الصلاة والصوم من أجل أن يرفع الله وباء كورونا عن العالم.





وأضاف "جريش"، في كلمة مسجلة بثها اليوم عبر تقنية الفيديو على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك - أن الصلاة ستكون أيضا من أجل أن يحل السلام في كل العالم وفي بلادنا مصر، لافتا إلى أن كل رؤساء الأديان سيتحدون غدا للصلاة من أجل هذه الغاية.





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وناشد "جريش" جميع المؤمنين تكريس يوم غد الخميس للصوم والصلاة من أجل أن يرفع الله عن العالم هذا الوباء، وأن الكنيسة الكاثوليكية مشتركة في هذه الصلاة، وأن كل فرد سيصلى وفقا لديانته ولكن الكل متوجه إلى الاله الواحد الأحد الذى نعبده جميعا.





وجدد مجلس كنائس الشرق الأوسط الدعوة، لتلبية نداء "اللجنة العليا للأخوّة الإنسانيّة" بتكريس يوم 14 مايو الجارى يومًا للصلاة والصوم والدعاء وأعمال الخير كل فرد في مكانه، وعلى حسَب دينه أو معتقده أو مذهبه، من أجل أن يرفع الله عنّا خطر جائحة كورونا الذي يهدّد حياة الملايين من البشر.





كما يهدف اللقاء إلى الصلاة من أجل أن يُلهِم العلماء لاكتشاف الأدوية والعلاجات المكافحة له، وأن ينقذ العالم من التبِعات الصحيّة والاقتصاديّة والإنسانيّة جرّاء الانتشار الجنوني لهذا الوباء الخطير.