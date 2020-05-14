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محافظات

خروج 10 حالات من عزل المدينة الجامعية ببني سويف بعد تعافيهم من كورونا

الخميس 14/مايو/2020 - 09:24 ص
مواجهة كورونا
مواجهة كورونا
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محمد عبد الحليم
أثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف على الجهد المشرف الذي تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة في ظل أزمة فيروس كورونا.

مشيرا إلى أنه قد تم تشغيل مقر المدينة الجامعية ببني سويف شرق النيل اعتبارا من 4 مايو الجاري "لاستقبال الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد المستقرة حالتها لحين التعافي التام والخروج.

وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتى الصحة والسكان والتعليم العالي لتشغيل المدن الجامعية لاستقبال الحالات الثابت ايجابيتها لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19وحالتها مستقرة ولا تحتاج لدخول المستشفيات. 
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جاء ذلك خلال  مناقشته لتقرير مديرية الصحة بتعافى 3 حالات من فيروس كورونا وخروجهما من المدينة الجامعية والتي تم تخصيصها لاستقبال الحالات الثابت ايجابيتها للفيروس وحالتها مستقرة ولا تحتاج لدخول المستشفيات بجانب تعافى حالة واحدة وخروجها من مستشفى الحميات ليصل إجمالي من تعافى وغادر المدينة الجامعية 10 حالات "منذ تشغيلها "ضمن البروتوكول الموقع بين وزارتي الصحة والتعليم العالى لاستخدام المدن الجامعية في هذا الغرض . 

وأشار الدكتور محمديوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة إلى متابعة محافظ بني سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التي قد تواجه المنظومة أولا بأول ،مؤكدا أنه تم الاستعداد مسبقا لتشغيل المدينة الجامعية ببني سويف شرق النيل لاستقبال الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد المستقرة حالتها لحين التعافي التام والخروج عن طريق مديرية الصحة،

وذلك من خلال التنسيق مع الغرفة المركزية لوزارة الصحة المسئولة عن نقل الحالات الإيجابية للمستشفيات والمدن الجامعية( 105)

،مشيرا إلى أنه تم تجهيز الفرق و المستلزمات الطبية والأدوية وغيرها بالتجهيزات الطبية اللازمة. 

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