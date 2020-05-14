إبراهيم الطبلاوي: والدي زملكاوي صميم

قال الشيخ إبراهيم الطبلاوي نجل الراحل الشيخ محمد محمود الطبلاوي، أن فضيلة الشيخ الراحل كان "زملكاويا صميم"، وأنه أورث حب الزمالك لأبنائه جميعا.
وأضاف الراحل الشيخ محمد محمود الطبلاوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج on side مع الإعلامي أحمد هاني زاده على قناة الحدث اليوم إلى أنه كان يدعي لكل الناس قبل وفاته وكان يخصص دعاء لنادي الزمالك وأنه كان دائم الذهاب لنادي الزمالك في وجود المهندس حسن حلمي زامورا.
واختتم مداخلته بأنه يتمنى التوفيق لنادي الزمالك وأن يزول هذا الوباء والفيروس الذي أصيب به الشعب المصري والعالم وأن تعود الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى.
وتسبب انتشار فيروس كورونا في توقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم خلال الفترة الحالية.