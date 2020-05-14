إبراهيم الطبلاوي: والدي زملكاوي صميم

قال الشيخ إبراهيم الطبلاوي نجل الراحل الشيخ محمد محمود الطبلاوي، أن فضيلة الشيخ الراحل كان "زملكاويا صميم"، وأنه أورث حب الزمالك لأبنائه جميعا.





الراحل الشيخ محمد محمود الطبلاوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج on side مع الإعلامي أحمد هاني زاده على قناة الحدث اليوم إلى أنه كان يدعي لكل الناس قبل وفاته وكان يخصص دعاء لنادي الزمالك وأنه كان دائم الذهاب وأضافخلال مداخلة هاتفية ببرنامج on side مع الإعلامي أحمد هاني زاده على قناة الحدث اليوم إلى أنه كان يدعي لكل الناس قبل وفاته وكان يخصص دعاء لنادي الزمالك وأنه كان دائم الذهاب لنادي الزمالك في وجود المهندس حسن حلمي زامورا.





واختتم مداخلته بأنه يتمنى التوفيق لنادي الزمالك وأن يزول هذا الوباء والفيروس الذي أصيب به الشعب المصري والعالم وأن تعود الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى.