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مرأة

اعرف من هم الأكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام

الخميس 14/مايو/2020 - 04:59 ص
هشاشة
هشاشة
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لمياء الياسين

تصيب هشاشة العظام الغالبية العظمى من النساء بعد سن انقطاع الطمث ولكن قد تحدث أيضًا لدى الأشخاص الصغار.

ووفقا لموقع "بولد سكاى الهندى" تعد أبرز أعراض الهشاشة هى حدوث تورم وتصلب الركبة وزيادة في آلام المفاصل والشعور بالدفء في المفصل  وانخفاض في حركة الركبة  أو صعوبة في الجلوس أو النهوض من الكرسي.


لتشخيص الهشاشة يقوم الطبيب بإجراء  بعض الاختبارات التشخيصية التي يجب القيام بها. وهي تشمل الأشعة السينية حول المفصل والتصوير بالرنين المغناطيسي واختبارات سوائل المفاصل واختبارات الدم.

أما عن عوامل خطر هشاشة العظام هو العمر والإصابة السمنة وعوامل الوراثة.

يمكن للأفراد الذين يولدون بأمراض العظام أو السمات الوراثية أن يصابوا بـ هشاشة العظام
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