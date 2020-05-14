اعرف من هم الأكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام

ووفقا لموقع "بولد سكاى الهندى" تعد أبرز أعراض

هى حدوث تورم وتصلب الركبة وزيادة في آلام المفاصل والشعور بالدفء في المفصل وانخفاض في حركة الركبة أو صعوبة في الجلوس أو النهوض من الكرسي.