AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

القوى العاملة: إعفاء جميع المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب بالإمارات من كافة الغرامات

الخميس 14/مايو/2020 - 08:23 ص
محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة
Advertisements
هيثم سعد الدين
تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرا مهما من مكتب التمثيل العمالي بدولة الإمارات العربية المتحدة ، التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا معهم أحوال العمالة المصرية في دول العمل.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للعمالة المصرية بالخارج، تلقى الوزير تقريرا من الملحق العمالي بأبوظبي  حنان شاهين، أشارت فيه إلي رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أصدر قرارا بإعفاء جميع المخالفين ومنهم المصريين لقانون دخول وإقامة الأجانب من كافة الغرامات المترتبة عليهم متى ما وقعت المخالفة قبل الأول من مارس 2020 سواء كانوا من حملة أذونات وتأشيرات الدخول أو كانوا من فئة المقيمين متى بادروا إلى مغادرة الدولة خلال فترة المهلة الممنوحة والممتدة من 18 من مايو الجاري ولمدة 3 أشهر .

وأوضحت أن مكرمة رئيس الدولة في هذا الخصوص تتضمن الإعفاء من كافة الغرامات المترتبة علي المستفيد منها سواء تلك المرتبطة ببطاقة الهوية أو تصاريح العمل المنتهية ، وأنها لن تحول دون عودة المستفيد منها إلي الدولة متي استوفي الشروط اللازمة لذلك، إذا أن الاستفادة منه مهلة المغادرة لن تأتي مقرونه بأي إجراء إداري متعلق بحرمان الشخص المستفيد من المهلة من دخول الدولة مستقبلا .

وقالت الملحق العمالي في تقريرها لوزير القوي العاملة : إن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية سوف تعلن عن تفاصيل كافة الإجراءات وقنوات تقديم طلبات الاستفادة من المهلة المقررة خلال الفترة القادمة ، مع التأكيد علي أهمية التقدم للاستفادة من فترة المهلة الممنوحة حتي  لا يخضعوا بعد الأجل المحدد إلي الأحكام النافذة لقانون دخول وإقامة الأجانب وما قد يترتب عليه حرمانهم من دخول الدولة مستقبلا .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد انتشار كورونا.. سعفان يتلقى تقارير عن المصريين بالخارج.. ترتيبات لعودة العالقين بتأشيرات سياحية أو العمل لفترة.. العلاج بالإمارات والسعودية ولبنان.. والرياض ترفع قيود إعارة العمالة

القوى العاملة: مهلة شهرا لمغادرة الكويت للمنتهية إقاماتهم وغرامة للمخالفين

بعد انتشار كورونا.. وزير القوى العاملة يتابع أوضاع المصريين بالخارج

لحفظ حقوق العمالة المصرية .. وزير القوى العاملة يتابع أوضاع المصريين بالخارج

سعفان يتابع أوضاع المصريين بالخارج.. الإمارات: تمديد تصاريح الإقامات المنتهية 3 أشهر وإعفاء من المخالفات.. الكويت تعلن عن أول إصابة لمصري مقيم.. ولا توجد إصابات بين مواطني مصر بالعراق والأردن

الإمارات تمد تصاريح العمالة المنتهية للمصريين داخل أراضيها وإعفاءهم من الغرامات

ترشيحاتنا

سيلفي السجن.. نور تنشر صورة من كواليس مسلسل البرنس

7 أطعمة تساهم في تحفيز نشاط الغدة الدرقية

بسبب عاملة غسيل ملابس.. الصين تعود للإغلاق مرة أخرى

زاهي حواس: رمسيس الثاني ليس فرعون موسى.. والدراسات لم تثبت ذلك

أهم الأخبار.. نبأ روسي سار بشأن كورونا.. إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة.. قطر فوق صفيح ساخن

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يفتح النار على الجنايني ويعلن اللجوء إلى المحكمة الرياضية.. شوبير يكشف موقف رمضان من الأهلي

AdvertisementS

خطة التعايش مع كورونا في مصر.. تحذير من موجة ثانية وضرورة ارتداء الكمامة

4 ركعات في العشر الأواخر من رمضان تغفر كل ذنوبك وتفتح أبواب الرزق

تسريب صور تكشف أحداث الحلقة الأخيرة من البرنس لـ محمد رمضان

خطة التعايش مع فيروس كورونا.. 10 أماكن شددت وزارة الصحة على تطهيرها

بشرى للعالم.. 4 علماء يصفون علاجا مجربا للقضاء على فيروس كورونا

خطة التعايش مع كورونا في مصر.. الصحة تحدد 5 جهات لن تعود للعمل حتى انتهاء كورونا

وزيرة الصحة تعلن خطة التعايش مع كورونا في مصر.. نشر ثقافة تغطية الوجه بالكمامة.. تحذير من موجة ثانية.. و5 جهات لن تعود للعمل في ظل الأزمة

أنقذ حياتي.. أحزان يسرا بعد فقدان طبيبها

علاجه على نفقة الدولة.. رئيس الوزراء: نقل الطبيب المصاب بعدم الرؤية إلى مستشفى عين شمس

في ذكرى رحيل أنور وجدي.. عاش حياة مأساوية في أيامه الأخيرة وأصيب بالعمى

خطة التعايش مع كورونا في مصر.. 3 مراحل للتنفيذ بالشركات والمؤسسات

مالوش لازمة.. عضو لجنة الفيروسات: ماسك القماش الأسود لا يمنع انتقال العدوى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. انطلاق كيا بيكانتو 2020 فى الأسواق.. صور

بإطلالة رمضانية.. إنتصار تتألق بعباءة سوداء أنيقة

بدون مكياج.. زوجة وابنتا أحمد زاهر يتألقن في أحدث ظهور ..شاهد