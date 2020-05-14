نتائج الاجتماع الأسبوعي الحكومي وأخبار الشأن المحلي تتصدران عناوين واهتمامات صحف القاهرة

أبرزت صحف القاهرة ، الصادرة صباح اليوم الخميس ، نتائج الاجتماع الأسبوعي للحكومة الذي عقد أمس، كما تناولت باهتمام عددا من أخبار الشأن المحلي التي تهم المواطن المصري.





ففي صفحتها الأولى وتحت عنوان "خطة لترشيد النفقات الحكومية بسبب تداعيات كورونا"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء طالب الوزارات بتنفيذ خطة لضبط وترشيد النفقات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العالم حاليا بسبب تداعيات جائحة "كورونا"، معربا عن أمله في ألا تطول هذه الفترة.





وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال رئاسته اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي أمس عبر تقنية الـ"فيديو كونفرانس" والذي تناول مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا، وعلى رأسها الإجراءات التي تتخذها الحكومة للتغلب على تداعيات أزمة "كورونا" والاستعداد لمرحلة ما بعد زوال الأزمة .





وأضافت أن رئيس مجلس الوزراء أكد أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب مصر الحصول على 2.77 مليا ر دولار بموجب أداة التمويل السريع ، ستسهم في استقرار الاحتياطي النقدي، فضلا عن دعمها جهود الحكومة في مواجهة أزمة "كورونا".





وشدد مدبولي على المتابعة اليومية لملف إعادة المصريين العالقين في الخارج .. مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد العائدين إلى أكثر من 16 ألف.





من جهتها ، استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال الاجتماع الم وقف الحالي لجهود مجابهة الفيروس في مصر ، وما يتعلق بإجمالي عدد الإصابات والوفيات والحالات التي تحولت من إيجابية إلى سلبي.





وأوضحت أن التكلفة المالية للحجر الصحي الذي تم تطبيقه على المصريين العائدين من الخارج ، خلال الفترة من 3 حتى 9 مايو الحالي، بلغت نحو 28 مليون جنيه ، وشملت إجراء تحليل الفحص السريع و PCR والخدمات الطبية بأماكن العزل .





وتحت عنوان "لا ضرائب على الدخل السنوي حتى 24 ألف جنيه"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن وزير المالية الدكتور محمد معيط أكد أن تعديلات بعض أحكام قانون "الضريبة على الدخل" الصادرة بالقانون رقم 26 لسنة 2020، سيتم تطبيقها على الدخل من الرواتب وما في حكمها بدءا من يوليو المقبل، وستسرى على الدخل المتحقق من النشاط التجاري والصناعي أو إيرادات المهن غير التجارية والثروة العقارية بدءا من الفترة الضريبية التي تنتهى بعد تاريخ العمل بالقانون.





وأشار وزير المالية إلى أن ضريبة الدخل على الأفراد ستكون تصاعدية عادلة ، وتحقق وفرا ضريبيا للشرائح الأقل دخلا والمتوسطة وفوق المتوسطة، وتعالج تشوهات المنظومة الحالية التي ترتكز على "الخصم الضريبي" وتتضمن زيادة حد من الإعفاء الضريبي 60 % حيث تم رفع حد الإعفاء الأساسي لكل ممول من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه بالإضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب الرواتب من 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه ومن ثم سيكون الدخل السنوي لذوى الرواتب حتى 24 ألف جنيه معفى من الضرائب.





وفي تناولها للشأن المحلي أيضا، ذكرت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "لجان بالمدارس لتسليم أرقام جلوس الثانوية"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قرر مد فترة تسليم المشروعات البحثية من الصف الثلث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي إلى يوم الاثنين المقبل تعويضا لبعض المشكلات الإلكترونية التي حدثت خلال الأيام السابقة .





كما أوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم انه سيتم تشكيل اكثر من لجنة داخل المدرسة تكون مهمتها تسليم بطاقات أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة في فناء المدرسة ، ولا يسمح بدخول اكثر من فرد لاستلام رقم الجلوس مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية خاصة ارتداء الكمامات .





وتحت عنوان "وزير النقل : كارت ذكى لركوب عربات النقل والسكة الحديد"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن المهندس كامل الوزير، وزير النقل قرر تشكيل لجنة تسيير لمشروع كارت النقل الذكي والتذكرة الموحدة برئاسة رئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي ، لسرعة التعاقد مع الاستشاري الخاص بالمشروع وتكليف شركة "ترانس اى تى" بتنفيذ المشروع، مؤكدا أن نجاح المشروع يرتكز على منظومة التشغيل والدعم الفني للمشروع.





وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الوزير برؤساء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي وشركتي السوبرجيت وتكنولوجيا النقل " ترانس اى تى " لاستعراض نتائج الدراسة التحضيرية الخاصة بكارت النقل الذكي والتذكرة الموحدة لتحديد نطاق العمل وآليات التنفيذ لهذا المشروع.





وأضافت "الأخبار" أن الوزير استعرض مكونات منظومة المشروع والتي تشمل "قنوات إصدار التذاكر ووسائل التعامل والتكامل مع مشغلي الخدمة ومراكز البيانات الرئيسي وكذلك التطبيقات الداعمة للتشغيل" والدورة الكاملة لتوريد وتهيئة وإصدار الكروت للمستخدمين وآلية التسويات المالية بين الجهات المختلفة بالإضافة إلى طريقة وآلية عمل مركز إدارة المنظومة وأهدافها .





وفي تناولها أيضا للشأن المحلي ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير أكد أن الوزارة تستهدف خطة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن رفع كفاءة مراكز تجميع الألبان ونقلها من الصورة العشوائية إلى العمل النظامي والذي يضمن جودة الحليب سواء كان للاستهلاك الطازج أو للتصنيع حيث أن تلك المراكز تعتبر بمثابة منافذ توزيع وتصريف ألبان صغار المربين حتى نضمن الحصول على ألبان تتماشى مع المواصفات الصحية القياسية والتي تضمن ثبات أسعار الألبان بشكل مرض وعادل على مدار العام.





وأوضحت "الجمهورية" أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي بتدعيم وتطوير منظومة مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية ورفع كفائتها لزيادة الإنتاجية وتحسين السلالات الوراثية للماشية.





وأضافت الصحيفة أن القصير طالب، في بيان أمس، بالعمل على تشجيع إقامة مراكز تجميع الألبان في المناطق التي تشهد كثافة عدد لماشية اللبن، ورفع كفاءة وتطوير المراكز المقامة بالفعل من خلال الاستفادة من بروتوكول التعاون المشترك الذي تم توقيعه مؤخرا بين كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والبنك الزراعي المصري، والذي يهدف إلى توفير الدعم اللوجيستي والفني والمالي لمراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية ورفع كفاءتها وتطوير العمل بها لتواكب المتطلبات الدولية.





وعن أزمة فيروس "كورونا المستجد"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن وزارة الصحة والسكان أعلنت عن خروج 160 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2486 حالة حتى أمس .





وأضافت الصحيفة أن الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أوضح أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية الفيروس للوزارة، إن عدد الحلات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا "كوفيد – 19" ارتفع ليصبح 2980 حالة، من ضمنهم الـ 2486 متعافيا.





وأضاف أنه تم تسجيل 338 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحى تخضع للرعاية الطبية، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس "كورونا المستجد" حتى أمس الأربعاء ، هو 10431 حالة من ضمنهم 2486 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، 556 حالة وفاة.