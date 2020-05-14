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اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 14-5-2020

الخميس 14/مايو/2020 - 09:21 ص
الخضروات والفاكهة
الخضروات والفاكهة
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أحمد علام

ننشر إسعار الخضراوات والفاكهة في تعاملات اليوم الخميس 14-5-2020، بسوق العبور للجملة، حيث يبلغ سعر الكيلو الواحد من الطماطم بين 2 جنيه و4.5 جنيه.

 

ووصل سعر الكيلو الواحد من البطاطس بين 1.7 و2.7 جنيه، والبصل بين 2.5 و3.5 جنيه؛ أما الكوسة فوصلت لما بين 2 إلى 4.5 جنيه في الكيلو الواحد.

 

وبلغ سعر الجزر بدون عروش بين 2 و4.5 جنيه للكيلو الواحد، والفاصوليا 4.5 جنيه والباذنجان البلدي والرومي بـ1.5 و3.5 جنيه للكيلو.


وسجل سعر الفلفل الرومي البلدي نحو 4.5 جنيه في الكيلو وكذلك الحال بالنسبة للفلفل الحامي البلدي، أما كيلو الملوخية فوصل لـ 4 جنيهات في الكيلو.


وبلغ سعر كيلو الخيار البلدي 3 و5 جنيهات والبسلة بين 4 و7 جنيهات للكيلو الواحد.


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وننشر أسعار الفاكهة أيضا حيث سجل كيلو التفاح الإيطالي نحو 17 و23 جنيها للكيلو، أما التفاح مصري بـ 5 و10 جنيها.


أما الجوافة فبلغ سعرها 9 جنيهات للكيلو والفروالة و الكانتلوب بـ 3 و7 جنيهات للكيلو.

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