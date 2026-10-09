مصدر مصري: مراجعة التمويل الأوروبي للمرتبطين بالإخوان اعتراف بطبيعتها الإرهابية

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أكد مصدر مصري مطلع، أن دعوة البرلمان الأوروبي لـ«إجراء مراجعة شاملة للتمويل الأوروبي للأشخاص والكيانات المرتبطة بالجماعة المحظورة»؛ يعد اعترافا رسميا بطبيعتها الإرهابية.

وأفاد المصدر- وفقا لقناة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الجمعة- بأن قرار البرلمان الأوروبي الداعي إلى وضع جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب الأوروبية؛ «يؤكد حالة القلق الشديدة داخل الدول الأوروبية من ممارسات الجماعة الإرهابية».

واعتبر أن قرار البرلمان الأوروبي؛ يعد «خطوة مهمة» بعد إدراج الولايات المتحدة لأفرع جماعة الإخوان بمصر والأردن ولبنان على قوائم الإرهاب الأمريكية مطلع العام الحالي.

وأشار المصدر إلى أن دعوة البرلمان الأوروبي تُلقي بالمسئولية على الدول الأعضاء؛ لاتخاذ موقف جماعي بشأن تمويل جماعة الإخوان الإرهابية، مضيفا أن قرار البرلمان الأوروبي يعكس الإدراك المتزايد لدى المجتمع الدولي لـ«خطورة جماعة الإخوان وممارساتها وأيديولوجيتها الإرهابية».