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حوادث

كورونا في مصر.. ماذا حدث خلال أسبوع في أوقات حظر التجول؟

الخميس 14/مايو/2020 - 10:39 ص
شوارع خالية - أوقات
شوارع خالية - أوقات حظر التجوال
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أحمد مهدي
حفل إفطار جماعى ومباراة كرة قدم، وصلاة تراويح أعلى سطح منزل.. كانت هذه أبرز الخطوط العريضة خلال الأسبوع في صفحة الحوادث، لا سيما تحقيقات النيابة في واقعة تعدى محام على ضابط بالمنصورة، وتجديد حبس اليوتيوبر الشهيرة حنين حسام صاحبة فيديو "افتحى الكاميرا".

السطور السابقة جاءت ضمن أحداث الأسبوع، وتصدرت المشهد المرتبط بقرار حظر التجول وفيروس كورونا، ليس ذلك فقط، بل كان رقما جديدا سطرته الأجهزة الأمنية، حيث تم القبض على 26387 ألف شخص خلال 6 أيام.

ويرصد موقع "صدى البلد" في التقرير التالى أهم الأخبار التى شهدها الأسبوع الحالى..

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، قبول الاستئناف المقدم من النيابة العامة على إخلاء سبيل اليوتيوبر حنين حسام المعروفة بفتاة التيك توك بكفالة 50 ألف جنيه، وقرر تجديد حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معها لاتهامها بإنشاء وإدارة واستخدام مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة... تفاصيل



وأخلى قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة سبيل 11 متهما أقاموا وآخرون حفل إفطار جماعي بمنطقة بولاق الدكرور مخالفين إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد بكفالة 500 جنيه لكل منهم... تفاصيل

وقررت النيابة العامة، إخلاء سبيل 12 شخصًا بكفالة مالية قدرها 500 جنيه، لقيامهم بالتجمع أعلى سطح منزل في القطامية وأدائهم لصلاة جماعة وذلك مخالفة لقرار مجلس الوزراء بشأن التجمعات وغلق المساجد... تفاصيل

وأمرت نيابة الهرم بإخلاء 24 شخصا بضمان محل إقامتهم عقب إلقاء القبض عليهم مساء أمس أثناء إقامتهم مبارة لكرة القدم بملعب بمنطقة اللبيني، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة حول الواقعة... تفاصيل

وأمرت النيابة العامة، بحبس محام، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات؛ لتعديه على موظف عمومي ضابط، ومقاومته بالقوة والعنف في أثناء تأدية وظيفته، وبسبب تأديتها، وقد نشأ عن هذا التعدي والمقاومة جروح بالمجني عليه، فضلا عن مخالفته قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر الانتقال والتحرك على جميع الطرق خلال الفترة المقررة... تفاصيل

في بداية الأسبوع أعلنت أجهزة وزارة الداخلية عن مواصلة جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية، حيث تم ضبط 4183 شخصا مخالفا لقرار حظر المواطنين وضبط 1112 سيارة مخالفة... تفاصيل



وأعلنت وزارة الداخلية يوم الأحد عن تمكن الأجهزة خلال 24 ساعة من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية، حيث تم ضبط 5006 أشخاص مخالفين لقرار حظر المواطنين... تفاصيل

كما تمكنت الأجهزة الأمنية يوم الأثنين من ضبط 5627 شخصا مخالفا لقرار حظر المواطنين على مستوى الجمهورية... تفاصيل

ويوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية، حيث تم ضبط 6244 شخصا مخالفا لقرار حظر التجول... تفاصيل

وأعلنت وزارة الداخلية يوم الأربعاء عن أن الأجهزة الأمنية تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية، وذلك فى فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا... تفاصيل
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