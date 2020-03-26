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حوادث

حكاية 120 ثانية بين أصوات الصراخ وارتطام حديد السيارات.. تفاصيل مرعبة في حادث دهس تريلا لـ 14 سيارة بالجيزة

الخميس 26/مارس/2020 - 01:54 ص
حادث دهس تريلا
حادث دهس تريلا
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ندى حمودة - أحمد مهدي
«صوت الحديد وهو بيخبط في بعضه كان مرعب».. كلمات تحدث بها شهود العيان لفريق المباحث المتواجد في حادث دهس تريلا لـ 14 سيارة بالجيزة.

وأكد شهود العيان، أن الحادث استغرق دقيقتين فقط استمعوا فيهم لأصوات حديد السيارات يرتطم ببعضه البعض وأصوات صرخات عالية في وسط الظلام والصحراء، وبعد 120 ثانية هرع الجميع بالاتصال بالشرطة والإسعاف ومحاولة إنقاذ المتواجدين أسفل السيارات.

وتابع شهود العيان، أن أغلب الضحايا كانوا بداخل سيارتين ميكروباص في بداية الحادث والمصابين من باقي السيارات.

وأضاف الشهود، أن الدماء والجثث اختلطت بحديد السيارات، وبذل وجال الإنقاذ البري مجهودات لتقطيع السيارات بالصواريخ الكهربائية لانتشال الجثث والمصابين.      

فيما قالت مصادر إن أعداد الوفيات في حادث دهس تريلا لسيارات داخل كمين حظر التجول الطريق الدائري الإقليمي بمدينة الصف بالجيزة، ارتفعت لـ 16 متوفى و15 مصابًا.

وقالت المصادر، إنه أثناء تنفيذ أحد كمائن حظر التجول وتوقف أكثر من 15 سيارة، اقتحمت سيارة نقل بمقطورة الطريق بجهة الكيلو 25 على طريق الدائري الإقليمي.

وأضافت المصادر، أن السيارة اصطدمت بـ 4 سيارات ميكروباص، و7 سيارات ملاكي، و3 سيارات ربع نقل، كانوا متوقفين في كمين الحظر.

وكانت مصادر أمنية أكدت في تصريحات لـ "صدى البلد" أن الحصيلة الأولية لحادث الطريق الدائري الإقليمي بمدينة الصف، 10 وفيات و9 مصابين.

وكانت محافظة الجيزة قد شهدت حادثا مروريا بشعا، حيث دهست سيارة نقل سيارات متوقفة في أحد كمائن الحظر على الطريق الدائري الإقليمي بمدينة الصف.

تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين تريلا وسيارات ملاكي و2 ميكروباص على الطريق الدائري الإقليمي بالجيزة.

وعلى الفور وجّه اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة الانتقال، حيث انتقل الي موقع الحادث اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية والعميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة برفقة فرق المباحث والإنقاذ البري والإسعاف.

وجار استكمال حصر أعداد المصابين والوفيات.
حكاية 120 ثانية بين أصوات الصراخ وارتطام حديد السيارات.. تفاصيل مرعبة في حادث دهس تريلا لـ 14 سيارة بالجيزة
حكاية 120 ثانية بين أصوات الصراخ وارتطام حديد السيارات.. تفاصيل مرعبة في حادث دهس تريلا لـ 14 سيارة بالجيزة
حكاية 120 ثانية بين أصوات الصراخ وارتطام حديد السيارات.. تفاصيل مرعبة في حادث دهس تريلا لـ 14 سيارة بالجيزة
حكاية 120 ثانية بين أصوات الصراخ وارتطام حديد السيارات.. تفاصيل مرعبة في حادث دهس تريلا لـ 14 سيارة بالجيزة
حكاية 120 ثانية بين أصوات الصراخ وارتطام حديد السيارات.. تفاصيل مرعبة في حادث دهس تريلا لـ 14 سيارة بالجيزة
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