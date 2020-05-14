AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

فض سوق الخميس الأسبوعى بطوخ ضمن إجراءات مواجهة كورونا.. صور

الخميس 14/مايو/2020 - 11:10 ص
فض سوق الخميس الأسبوعى
فض سوق الخميس الأسبوعى بطوخ
Advertisements
إبراهيم الهوارى
نجحت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة طوخ بالتنسيق مع شرطة المرافق والإشغالات فى فض سوق الخميس الأسبوعي وذلك ضمن إجراءات الحد من انتشار عدوى فيروس كورونا.


وقال محمد ياسين نائب رئيس مدينة طوخ إن تلك الإجراءات من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين وأن جميع أجهزة الدولة في حالة استنفار قصوى للتصدي لفيروس كورونا من خلال فض جميع أماكن التجمعات ومسببات انتشار العدوى.

وناشد ياسين المواطنين وأهالى المدينة بضرورة الابتعاد عن أماكن التجمعات وطالب الباعة بعدم التمركز في مكان واحد منعا للزحام.

فيما واصلت مديرية الزراعة بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية التموين الدفع بعدد من المنافذ المتحركة، لبيع الخضراوات والفاكهة واللحوم بأسعار مدعمة للمواطنين.

من جانبه قال المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة فى القليوبية إن السيارات المتنقلة غطت خلال الفترة الماضية عددا كبيرا من مدن المحافظة
وأشار إلى أن السيارات تجوب كل يوم مدينة بالتناوب على مستوى المحافظة للتخفيف عن المواطنين ومحاربة استغلال البعض برفع أسعار الخضار والسلع استغلالا للأزمة الراهنة.
فض سوق الخميس الأسبوعى بطوخ ضمن إجراءات مواجهة كورونا.. صور
فض سوق الخميس الأسبوعى بطوخ ضمن إجراءات مواجهة كورونا.. صور
فض سوق الخميس الأسبوعى بطوخ ضمن إجراءات مواجهة كورونا.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ تخفيضات 50%.. الزراعة تدفع بسيارات منافذ لبيع السلع في القليوبية ..صور

كيف حاولت محافظة القليوبية دعم السلع الغذائية بعد فض السوق الأسبوعي؟

لمواجهة فيروس كورونا.. فض سوق الخميس بطوخ.. صور

كورونا يحرم عريسًا من ليلة دخلته في القليوبية.. تفاصيل

للوقاية من كورونا.. فض سوق شبين القناطر الأسبوعي بالقليوبية.. صور

فض سوق الأحد الأسبوعى بشبين القناطر فى القليوبية.. صور

ترشيحاتنا

بدون مكياج.. زوجة وابنتا أحمد زاهر يتألقن في أحدث ظهور ..شاهد

فيديوجراف.. كيفية صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان

أجسام مضادة.. دراسة علمية تكشف أسباب ارتفاع أعداد المتعافين من فيروس كورونا

كيف تتجنب الصداع خلال شهر رمضان وما هي أسبابه؟

بسبب عاملة غسيل ملابس.. الصين تعود للإغلاق مرة أخرى

وزيرة الصحة تعلن خطة التعايش مع كورونا في مصر.. نشر ثقافة تغطية الوجه بالكمامة.. تحذير من موجة ثانية.. و5 جهات لن تعود للعمل في ظل الأزمة

AdvertisementS

عقوبات لغير الملتزمين .. الحكومة: الإعلان عن تفاصيل خطة التعايش مع كورونا في مصر

كورونا في مصر.. ماذا حدث خلال أسبوع في أوقات حظر التجول؟

وزيرة الصحة تعلن خطة التعايش مع كورونا في مصر.. نشر ثقافة تغطية الوجه بالكمامة.. تحذير من موجة ثانية.. و5 جهات لن تعود للعمل في ظل الأزمة

خطة التعايش مع كورونا في مصر.. الصحة تحدد 5 جهات لن تعود للعمل حتى انتهاء كورونا

خطة التعايش مع فيروس كورونا.. 10 أماكن شددت وزارة الصحة على تطهيرها

تسريب صور تكشف أحداث الحلقة الأخيرة من البرنس لـ محمد رمضان

لا تقبلها أو تختلط بها.. طبيب يحذر أصحاب القطط من كورونا

طلاب 2 ثانوي يدخلون على منصة الامتحان لأداء التطبيقات الرياضية وعلم النفس

فى ذكرى ميلاد إكرام عزو.. بطلة عائلة زيزى.. عاشت فى الإمارات وماتت بعد أداء فريضة الحج

خيرها في غيرها يا علي.. منة عرفة: مش أي حد بخرج معاه ابقى مرتبطة بيه

معلومات لا تعرفها عن شبيه عمر الشريف

بسبب كورونا.. طبيب مستشفى بلطيم يكشف سبب ضياع بصره

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف احتفل أول مستشفى عزل بمصر باليوم العالمي للتمريض

سماعات الرأس تعرضك للحوادث.. 5 أشياء احذرها عند القيادة

تفاصيل إصابة طبيب بفقدان البصر أثناء عمله بمستشفى بلطيم للعزل.. مستندات