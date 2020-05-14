AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نفسي في تارت بنانة.. ميرنا نور الدين تشعل تيك توك على طريقة لهفة

الخميس 14/مايو/2020 - 11:08 ص
ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين
Advertisements
ميرنا محمود
نشرت الفنانة ميرنا نور الدين، مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات "تيك توك".
 
وظهرت ميرنا نور الدين متقمصة شخصية دنيا سمير غانم من  المسلسل الكوميدي لهفة بجملة: "انا مش قادره خلاص هموت من الجوع نفسي في موز بالبن او تارت بنانة".

اقرأ أيضا:

وجاءت تعليقات متابعيها كالآتي:
لهفة ستايل 
بتجنني يا قمر
الممثله الجميلة ربنا يحميكي
  
وكانت خاضت ميرنا سباق الدراما الرمضاني 2019 من خلال مسلسل هوجان، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى.

يذكر أن آخر عمل شاركت فيه هاجر أحمد مسلسل حكايات بنات بطولة هاجر احمد وميرنا نور الدين واسماء جلال وهند عبد الحليم وليلي حسين وحازم ايهاب ورمزي لينر وأحمد كرارة ومي حسين وعلا رامي ونبيل نور الدين وآخرون وهو من إخراج مصطفى ابو سيف.
@myrna_noureldin

♬ original sound - fatimaghoneim
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ ماكياج صاخب.. ميرنا نور الدين تبهر متابعيها بإطلالة جديدة

شاهد.. ميرنا نور الدين فى إطلالة جديدة مع كلبها

بفستان لامع.. ميرنا نور الدين تخطف أنظار متابعيها

خليك في الأمان.. ميرنا نور الدين تطلب من جمهورها البقاء في المنزل

بفستان أزرق .. هاجر أحمد تستعرض جمالها على إنستجرام

من داخل ورشة سيارات.. هاجر أحمد في كواليس "حكايات بنات 4"

ترشيحاتنا

4 أبراج سكنية.. شاهد | متابعة أعمال تطوير منطقة مثلث ماسبيرو

رضا عبد العال يطالب برحيل كارتيرون عن الزمالك.. ويحدد البديل

خطة التعايش مع كورونا في مصر.. الصحة تحدد 5 جهات لن تعود للعمل حتى انتهاء كورونا

سعر الذهب اليوم الخميس 14-5-2020

هل أخرج زكاة الفطر نقودا أم سلعا.. الأزهر يجيب

تسريب صور تكشف أحداث الحلقة الأخيرة من البرنس لـ محمد رمضان

AdvertisementS

عقوبات لغير الملتزمين .. الحكومة: الإعلان عن تفاصيل خطة التعايش مع كورونا في مصر

كورونا في مصر.. ماذا حدث خلال أسبوع في أوقات حظر التجول؟

وزيرة الصحة تعلن خطة التعايش مع كورونا في مصر.. نشر ثقافة تغطية الوجه بالكمامة.. تحذير من موجة ثانية.. و5 جهات لن تعود للعمل في ظل الأزمة

خطة التعايش مع كورونا في مصر.. الصحة تحدد 5 جهات لن تعود للعمل حتى انتهاء كورونا

خطة التعايش مع فيروس كورونا.. 10 أماكن شددت وزارة الصحة على تطهيرها

تسريب صور تكشف أحداث الحلقة الأخيرة من البرنس لـ محمد رمضان

لا تقبلها أو تختلط بها.. طبيب يحذر أصحاب القطط من كورونا

طلاب 2 ثانوي يدخلون على منصة الامتحان لأداء التطبيقات الرياضية وعلم النفس

خيرها في غيرها يا علي.. منة عرفة: مش أي حد بخرج معاه ابقى مرتبطة بيه

فى ذكرى ميلاد إكرام عزو.. بطلة عائلة زيزى.. عاشت فى الإمارات وماتت بعد أداء فريضة الحج

معلومات لا تعرفها عن شبيه عمر الشريف

بسبب كورونا.. طبيب مستشفى بلطيم يكشف سبب ضياع بصره

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف احتفل أول مستشفى عزل بمصر باليوم العالمي للتمريض

سماعات الرأس تعرضك للحوادث.. 5 أشياء احذرها عند القيادة

تفاصيل إصابة طبيب بفقدان البصر أثناء عمله بمستشفى بلطيم للعزل.. مستندات