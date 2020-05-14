نفسي في تارت بنانة.. ميرنا نور الدين تشعل تيك توك على طريقة لهفة

نشرت الفنانة ميرنا نور الدين ، مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات "تيك توك".

وظهرت ميرنا نور الدين متقمصة شخصية دنيا سمير غانم من المسلسل الكوميدي لهفة بجملة: "انا مش قادره خلاص هموت من الجوع نفسي في موز بالبن او تارت بنانة".





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وجاءت تعليقات متابعيها كالآتي:

لهفة ستايل

بتجنني يا قمر

الممثله الجميلة ربنا يحميكي

وكانت خاضت ميرنا سباق الدراما الرمضاني 2019 من خلال مسلسل هوجان، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى.





يذكر أن آخر عمل شاركت فيه هاجر أحمد مسلسل حكايات بنات بطولة هاجر احمد وميرنا نور الدين واسماء جلال وهند عبد الحليم وليلي حسين وحازم ايهاب ورمزي لينر وأحمد كرارة ومي حسين وعلا رامي ونبيل نور الدين وآخرون وهو من إخراج مصطفى ابو سيف.