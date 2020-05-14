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ديني

لرفع الوباء وإنقاذ البشرية.. واعظات الأزهر الشريف يشاركن في الصلاة من أجل الإنسانية

الخميس 14/مايو/2020 - 12:08 م
واعظات الأزهر الشريف
واعظات الأزهر الشريف يشاركن في الصلاة من أجل الإنسانية
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محمد شحتة
أكدت الدكتورة إلهام شاهين، مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشئون الواعظات، أن واعظات الأزهر سيشاركن في مبادرة لجنة الأخوة الإنسانية للصلاة من أجل الإنسانية وإنقاذ البشرية.

وقالت  الدكتورة إلهام شاهين، في بيان اليوم، الخميس، إنه بدعم من الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، شاركت الواعظات في هذه المبادرة التي دعا إليها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وذلك من خلال تصميم بوسترات دعوة للصلاة تحمل هاشتاج #صلاة من أجل_الإنسانية و#Pray for humanty، ونشرها على حسابات الواعظات بـ"فيس بوك ونشرها على موقع مجمع البحوث الإسلامية وصفحة الوعظ.

كما تم إنشاء فيديوهات تحمل أدعية لمشاركتها مع الجماهير وتبادلها مع الناس كما نشرت تلك الفيديوهات على موقع الأزهر وصفحة المجمع على فيس بوك.

وقامت الواعظات بتوعية النساء بالدعوة إلى الصلاة من خلال دروسهن على برنامج زووم، وكتابة الرد على المبدعين للصلاة، وذلك بتفاصيل الرد وتأصيل الرد علميا.
لرفع الوباء وإنقاذ البشرية.. واعظات الأزهر الشريف يشاركن في الصلاة من أجل الإنسانية
لرفع الوباء وإنقاذ البشرية.. واعظات الأزهر الشريف يشاركن في الصلاة من أجل الإنسانية
لرفع الوباء وإنقاذ البشرية.. واعظات الأزهر الشريف يشاركن في الصلاة من أجل الإنسانية
لرفع الوباء وإنقاذ البشرية.. واعظات الأزهر الشريف يشاركن في الصلاة من أجل الإنسانية
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