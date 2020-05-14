توريد 108 آلاف و577 طن قمح لصوامع المنوفية

تابع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، الخميس، انتظام عمليات استلام الأقماح الجديدة بالصوامع والشون بنطاق المحافظة.
وشدد على ضرورة تسهيل جميع الإجراءات أثناء الاستلام والتسهيل على المزارعين وتذليل جميع العقبات التى تعوق عمليات التوريد حفاظا على المحصول باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الهامة.
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وأكد المحافظ أن إجمالى ما تم توريده منذ بداية موسم حصاد هذا العام بلغ 108 آلاف و577 طن قمح، وأن ما تم توريده اليوم، الخميس، 3 آلاف و367 طن قمح.
كما وجه أبو ليمون بضرورة إزالة جميع المعوقات، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في موسم توريد القمح هذا العام، مشددًا على الالتزام بالنظافة التامة داخل جميع المواقع وخارجها مع التزام جميع اللجان المسوقة بتنفيذ جميع الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا والمتابعة المستمرة للجان الفرز والاستلام وفقًا للضوابط المعمول بها.
من جانبه، أشار وكيل وزارة التموين إلى أن هناك لجانا مشكلة للمرور على الشون والصوامع لتأكيد على الالتزام التام بجميع إجراءات الأمن الصناعي والحماية.