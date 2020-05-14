AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

للتأكد من إجراءات الوقاية من كورونا.. لجنة للمرور على المشروعات في المنوفية

الخميس 14/مايو/2020 - 11:07 ص
اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
Advertisements
محمد امين
أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية قرار رقم 776 لسنة 2020 والخاص بتشكيل لجنة لحصر كافة المشروعات الإنشائية والإنتاجية التابعة للمحافظة للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار نقل العدوى بين العاملين بالمشروعات حفاظًا على صحتهم وسلامتهم. 

كما تضمن القرار المرور بصفة دورية على تلك المشروعات للتأكد من قيام الشركات العاملة بالمشروعات بتوفير أقصى درجات الحماية القانونية المقررة حيال الشركات المخالفة لذلك وخصم نسبة 1% من إجمالى التعاقدات مع هذه الشركات حيال مخالفة التعليمات وذلك في ظل تداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد.

اقرأ أيضا :

هذا وقد تم تشكيل اللجنة برئاسة مدير المشروعات  بمديرية الإسكان والمرافق  رئيسًا مفوضًا  للجنة  وعضوية كل من مدير التخطيط والمتابعة  بالوحدة  المحلية لمركز ومدينة تلا  ومدير إدارات السلامة والصحة المهنية بمديرية الصحة والقوى العاملة  ومراقب عام لسلامة الصحة المهنية بمديرية الصحة  وباحث بالإدارة العامة العامة للتفتيش والمتابعة   وباحث بالإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالمحافظة  ورئيس الوحدة المحلية بابل.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية أن القرار يأتى تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء  للمرور على المشروعات التابعة للمحافظة للتأكد من الإلتزام بتوفير أقصى درجات الحماية وتنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية ضمن خطة الدولة الشاملة  لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد توجيهات الرئيس.. القوى العاملة تنفذ حملة تفتيش على إجراءات حماية العمالة

لصرف منحة العمالة غير المنتظمة.. شعراوى يوجه المحافظين بتجهيز الأماكن ويحذر من التزاحم

قبل البدء فى صرف منحة العمالة غير المنتظمة بالمحافظات.. شعراوى يوجه المحافظات بتجهيز مكاتب البريد وفروع بنك التنمية بأماكن انتظار ويحذر من التزاحم.. وتشكيل لجان للمرور على جميع المستشفيات

محافظ المنوفية يتفقد عددًا من المصانع بقويسنا لمتابعة إجراءات مواجهة كورونا

تفتيش 15 مشروعا تنمويا للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.. تفاصيل

نائب محافظ قنا يتفقد الإجراءات الوقائية بمحور الشهيد باسم فكري

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. أحزان يسرا.. تسريب الحلقة الأخيرة من البرنس.. تعليق كريم فهمى على فشل رجالة البيت

رضا عبد العال يطالب برحيل كارتيرون عن الزمالك.. ويحدد البديل

موجز السوشيال ميديا: آسر ياسين بشخصية مستر عمر.. حرق أحداث نهاية مسلسل البرنس.. كيف احتفلت إنجي المقدم بعيد ميلاد شقيقتها

وزيرة الصحة تعلن خطة التعايش مع كورونا في مصر.. نشر ثقافة تغطية الوجه بالكمامة.. تحذير من موجة ثانية.. و5 جهات لن تعود للعمل في ظل الأزمة

الغندور لـ ثنائي الأهلي: اللي بيجي على الزمالك مبيكسبش ..فيديو

هانى الناظر: تفصيل الكمامة الطبية يدويا الحل البديل لشرائها يوميا.. فيديو

AdvertisementS

عقوبات لغير الملتزمين .. الحكومة: الإعلان عن تفاصيل خطة التعايش مع كورونا في مصر

كورونا في مصر.. ماذا حدث خلال أسبوع في أوقات حظر التجول؟

وزيرة الصحة تعلن خطة التعايش مع كورونا في مصر.. نشر ثقافة تغطية الوجه بالكمامة.. تحذير من موجة ثانية.. و5 جهات لن تعود للعمل في ظل الأزمة

خطة التعايش مع كورونا في مصر.. الصحة تحدد 5 جهات لن تعود للعمل حتى انتهاء كورونا

خطة التعايش مع فيروس كورونا.. 10 أماكن شددت وزارة الصحة على تطهيرها

تسريب صور تكشف أحداث الحلقة الأخيرة من البرنس لـ محمد رمضان

لا تقبلها أو تختلط بها.. طبيب يحذر أصحاب القطط من كورونا

طلاب 2 ثانوي يدخلون على منصة الامتحان لأداء التطبيقات الرياضية وعلم النفس

فى ذكرى ميلاد إكرام عزو.. بطلة عائلة زيزى.. عاشت فى الإمارات وماتت بعد أداء فريضة الحج

خيرها في غيرها يا علي.. منة عرفة: مش أي حد بخرج معاه ابقى مرتبطة بيه

معلومات لا تعرفها عن شبيه عمر الشريف

بسبب كورونا.. طبيب مستشفى بلطيم يكشف سبب ضياع بصره

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف احتفل أول مستشفى عزل بمصر باليوم العالمي للتمريض

سماعات الرأس تعرضك للحوادث.. 5 أشياء احذرها عند القيادة

تفاصيل إصابة طبيب بفقدان البصر أثناء عمله بمستشفى بلطيم للعزل.. مستندات