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أخبار البلد

لليوم الـ 6 على التوالي.. حملة «أبو العينين» لمواجهة كورونا تواصل تعقيم المنشآت الحكومية بالجيزة

الخميس 14/مايو/2020 - 01:46 م
صدى البلد
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سيد أحمد- محمد أبو النور- إبراهيم قنديل
تواصل مكاتب خدمة المواطنين التابعة للنائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، حملة تعقيم المدارس والإدارات التعليمية ومكاتب البريد فى الجيزة لليوم الـ 6 على التوالى لمقاومة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وقامت فرق مكاتب أبو العينين لخدمة المواطنين اليوم، الخميس بتعقيم ادارة شئون الطلبة حي جنوب شارع الصناديلي وإدارة التعليم الإبتدائي والثانوي بشارع رفعت وإدارة محو الأمية وتعليم الكبار بالجيزة ومدرسة شجرة الدر وكتب بريد سوق الأحد.

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ويُذكر أن مكاتب خدمة المواطنين شاركت على مدى أكثر من شهر في تنظيم صرف المعاشات بمكاتب البريد والمدارس التى خصصتها محافظة الجيزة لصرف المعاشات.

ولاقت تجربة النائب محمد أبوالعينين فى إعداد أماكن انتظار لأصحاب المعاشات والتسهيل عليهم، استحسانًا كبيرًا من المواطنين، وتم تكرار هذه التجربة فى عدد من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.
لليوم الـ 6 على التوالي.. حملة «أبو العينين» لمواجهة كورونا تواصل تعقيم المنشآت الحكومية بالجيزة
لليوم الـ 6 على التوالي.. حملة «أبو العينين» لمواجهة كورونا تواصل تعقيم المنشآت الحكومية بالجيزة
لليوم الـ 6 على التوالي.. حملة «أبو العينين» لمواجهة كورونا تواصل تعقيم المنشآت الحكومية بالجيزة
لليوم الـ 6 على التوالي.. حملة «أبو العينين» لمواجهة كورونا تواصل تعقيم المنشآت الحكومية بالجيزة
لليوم الـ 6 على التوالي.. حملة «أبو العينين» لمواجهة كورونا تواصل تعقيم المنشآت الحكومية بالجيزة
لليوم الـ 6 على التوالي.. حملة «أبو العينين» لمواجهة كورونا تواصل تعقيم المنشآت الحكومية بالجيزة
لليوم الـ 6 على التوالي.. حملة «أبو العينين» لمواجهة كورونا تواصل تعقيم المنشآت الحكومية بالجيزة
لليوم الـ 6 على التوالي.. حملة «أبو العينين» لمواجهة كورونا تواصل تعقيم المنشآت الحكومية بالجيزة
لليوم الـ 6 على التوالي.. حملة «أبو العينين» لمواجهة كورونا تواصل تعقيم المنشآت الحكومية بالجيزة
لليوم الـ 6 على التوالي.. حملة «أبو العينين» لمواجهة كورونا تواصل تعقيم المنشآت الحكومية بالجيزة
لليوم الـ 6 على التوالي.. حملة «أبو العينين» لمواجهة كورونا تواصل تعقيم المنشآت الحكومية بالجيزة
لليوم الـ 6 على التوالي.. حملة «أبو العينين» لمواجهة كورونا تواصل تعقيم المنشآت الحكومية بالجيزة
لليوم الـ 6 على التوالي.. حملة «أبو العينين» لمواجهة كورونا تواصل تعقيم المنشآت الحكومية بالجيزة
لليوم الـ 6 على التوالي.. حملة «أبو العينين» لمواجهة كورونا تواصل تعقيم المنشآت الحكومية بالجيزة
لليوم الـ 6 على التوالي.. حملة «أبو العينين» لمواجهة كورونا تواصل تعقيم المنشآت الحكومية بالجيزة
لليوم الـ 6 على التوالي.. حملة «أبو العينين» لمواجهة كورونا تواصل تعقيم المنشآت الحكومية بالجيزة
لليوم الـ 6 على التوالي.. حملة «أبو العينين» لمواجهة كورونا تواصل تعقيم المنشآت الحكومية بالجيزة
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