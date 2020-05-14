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ثقافة

الشاعر السعودي على الحازمي في ضيافة الأعلى للثقافة.. الأربعاء

الخميس 14/مايو/2020 - 01:56 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
يستضيف المجلس الأعلى للثقافة، الشاعر على الحازمى، ليقدم قصيدة بعنوان: " دنياك خارج سورها العالى"، وذلك يوم الأربعاء 20 مايو 2020، فى تمام الساعة الثالثة، من سلسلة اقرأ معانا التى أطلقها المجلس الأعلى للثقافة، ضمن المبادرة التى أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة المصرية تحت عنوان "خليك فى البيت ..الثقافة بين إيديك"وذلك من أجل التصدى لفيروس كورونا الوبائى.

على محمد عبد الله الحازمى شاعر سعودى، ولد عام 1970 في ضمد التابعة لمنطقة جازان جنوب المملكة العربية السعودية. حصل الحازمي في بداية حياته على الشهادة الابتدائية، ثم التحق بالمعهد العلمي بضمد، وبعد إنهاء دراسته بالمعهد التحق بجامعة أم القرى في مكة المكرمة وتخرج من قسم اللغة العربية عام 1412 هـ. نشرت قصائده في الصحف والمجلات المحلية والعربية والعديد من الدوريات الثقافية المتخصصة. شارك في إحياء العديد من الأمسيات الشعرية في العديد من الأندية الأدبية المحلية، والمهرجانات والملتقيات الأدبية في عدد من دول العالم.

وتتضمن السلسلة "اقرأ معانا" قراءة للباحث أو المبدع لأحد الموضوعات، أو لفصل من كتابه أو روايته، أو إحدى القصص القصيرة، أو إحدى قصائده الشعرية ويقدمها للمهتمين بصوته، مع تسجيل ذلك فيديو بالموبايل "بحد أقصى 10 دقائق" ويقوم المجلس بنشر القراءات وإذاعتها بشكل يومى على "فيس بوك ويوتيوب" مع فتح المجال للتعليقات من المتابعين؛ ويشارك فى الفعالية عدد كبير من الكتاب والمبدعين من الدول العربية ومصر.
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