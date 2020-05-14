الشاعر السعودي على الحازمي في ضيافة الأعلى للثقافة.. الأربعاء

يستضيف المجلس الأعلى للثقافة ، الشاعر على الحازمى، ليقدم قصيدة بعنوان: " دنياك خارج سورها العالى"، وذلك يوم الأربعاء 20 مايو 2020، فى تمام الساعة الثالثة، من سلسلة اقرأ معانا التى أطلقها المجلس الأعلى للثقافة، ضمن المبادرة التى أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة المصرية تحت عنوان "خليك فى البيت ..الثقافة بين إيديك"وذلك من أجل التصدى لفيروس كورونا الوبائى.





على محمد عبد الله الحازمى شاعر سعودى، ولد عام 1970 في ضمد التابعة لمنطقة جازان جنوب المملكة العربية السعودية. حصل الحازمي في بداية حياته على الشهادة الابتدائية، ثم التحق بالمعهد العلمي بضمد، وبعد إنهاء دراسته بالمعهد التحق بجامعة أم القرى في مكة المكرمة وتخرج من قسم اللغة العربية عام 1412 هـ. نشرت قصائده في الصحف والمجلات المحلية والعربية والعديد من الدوريات الثقافية المتخصصة. شارك في إحياء العديد من الأمسيات الشعرية في العديد من الأندية الأدبية المحلية، والمهرجانات والملتقيات الأدبية في عدد من دول العالم.



