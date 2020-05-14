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ثقافة

لقاء نادر لـ سعدالدين وهبة على قناة هيئة الكتاب.. غدًا

الخميس 14/مايو/2020 - 04:00 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

تعرض قناة الهيئة المصرية العامة للكتاب، في التاسعة مساء غدًا الجمعة،  ندوة للكاتب الكبير سعد الدين وهبة، بمعرض الكتاب عام 1955، والتي تُذاع لأول مرة، ضمن مبادرة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، والمستمرة مع إبقاء الحكومة المصرية على الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.

وتبث الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، عبر قناتها على يوتيوب، أرشيفها الإبداعي المرئي والمطبوع لجمهور الثقافة، وتضم باقة الأرشيف المرئي المتاح للبث خلال شهر رمضان، مشاركات الكاتب سعد الدين وهبة، الفنان محمود يس، الشاعر عبدالرحمن الأبنودي، الكابتن محمود الخطيب، الشاعر سيد حجاب، الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، الشاعر فاروق جويدة، الفنان يحيى الفخرانى، الدكتور أحمد زويل، الأديب العالمي نجيب محفوظ، الكاتب الصحفى أنيس منصور.

كما أتاحت الهيئة عبر بوابة وزارة الثقافة المصرية أكثر من 130 عنوانًا من إصداراتها، بخلاف المجلات العلمية والثقافية، للاطلاع والتحميل المجاني، فيما بدأت قبل أيام تفعيل صالون القاهرة الثقافي الدولي أون لاين عبر صفحته على موقع "فيسبوك".

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