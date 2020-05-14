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محافظات

سكرتير عام الإسماعيلية يتابع التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

الخميس 14/مايو/2020 - 04:05 م
سكرتير عام الاسماعيلية
سكرتير عام الاسماعيلية يتابع التزام العاملين بالإجراءات الاح
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انجي هيبة
اجري المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ يرافقه اللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندسة دعاء محمد عبد المنعم مدير عام مديرية الإسكان، جولة ميدانية بمنطقة منشية الشهداء بنطق حى ثان. 

كما تفقد وتابع ما يجرى تنفيذه من أعمال ترميم ٨ عمارات سكنية بمساكن الاحلال بمنشية الشهداء والتى يجرى صيانتها وترميمها بالكامل إلى جانب صيانة واحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى لتلك العمرات والتى تصل جملة تكلفتها لنحو 6 مليون جنيها . 

وتابع نائب المحافظ والسكرتير العام المساعد للمحافظة وأعضاء اللجنة المشكلة بقرار المحافظ خلال الجولة المرور على عدد من المواقع الخدمية الآخرى ومواقع العمل لمتابعة مدى التزام العاملين بتلك المواقع باتباع كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد ومنع انتشار المرض. 

كما تضمنت الجولة تفقد منشأت المبنى الجديد لمقر مجلس مدينة الاسماعيلية الذى يجرى تنفيذه بمنطقة المنتزه بالشيخ زايد بحى ثالث. يشار الي ان مقر مجلس المدينة الجديد مقام على مساحة اجمالية قدرها ٩٠٠ متر مربع مكون من دور أرضى وأربع طوابق وتصل تكلفته المالية لنحو ٨ ملايين جنيه. ومن المقرر الانتهاء منه وافتتاحه نهاية شهر يونيه القادم.
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سكرتير عام الإسماعيلية يتابع التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا
سكرتير عام الإسماعيلية يتابع التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا
سكرتير عام الإسماعيلية يتابع التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا
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