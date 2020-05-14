رغم كورونا.. الفلاحين: 2.4 مليون طن إجمالى الصادرات الزراعية

قالت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين برئاسة النقيب العام محمد عبدالستار،أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يوجه دائما الحكومة ووزارة الزراعة بالسعي وتطوير أنفسنا في مجال الزراعة من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي أو تقليل الفجوة في بعض المحاصيل الاستراتيجية.





ولذلك تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز ونقوم بالتصدير منه، بجانب تحصيل الاكتفال الذاتي في محاصيل الفواكه مثل البرتقال والبطاطس، ونقوم بالتصدير منهم، كما أن مصر أصبحت الدولة الأولى في تصدير البرتقال، ونصدر كميات كبيرة من البطاطس.





من جانبه أوضح النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين،أنه على الرغم من إنتشار فيروس كورونا على مستوي العالم،إلا أن الصادرات الزراعية المصرية عليها طلب شديد حيث بلغ إجمالى الصادرات الزراعية 2.4 مليون طن، نظرًا لجودتها والاجراءات التي تتخذ لتتبع الزراعة وضمان أنها ذات جودة عالية وعليها إقبال في السوق الأوروبي والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول.





وأشار الأمين العام للفلاحين في تصريحات له اليوم،إلي أن مصر تنتج حوالي 9 مليون طن قمح ونستورد مثلهم،حيث أن وزارة الزراعة تسعي لزيادة مساحة الرقعة الزراعية واستصلاح أراضي جديدة وزراعتها بالقمح، حيث أن الرقعة الزراعية الموجودة حاليًا 9.4 مليون فدان منهم 6.4 مليون فدان في الأرض القديمة و3.1 مليون فدان في الأرض الجديدة في مشروعات بسيناء وجنوب الوادي وتوشكى وشرق العوينات.



