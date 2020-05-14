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أخبار البلد

رغم كورونا.. الفلاحين: 2.4 مليون طن إجمالى الصادرات الزراعية

الخميس 14/مايو/2020 - 02:24 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
قالت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين برئاسة النقيب العام محمد عبدالستار،أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يوجه دائما الحكومة  ووزارة الزراعة بالسعي وتطوير أنفسنا في مجال الزراعة من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي أو تقليل الفجوة في بعض المحاصيل الاستراتيجية.

 ولذلك تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز ونقوم بالتصدير منه، بجانب تحصيل الاكتفال الذاتي في محاصيل الفواكه مثل البرتقال والبطاطس، ونقوم بالتصدير منهم، كما أن مصر أصبحت الدولة الأولى في تصدير البرتقال، ونصدر كميات كبيرة من البطاطس.

من جانبه أوضح النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين،أنه على الرغم من إنتشار فيروس كورونا على مستوي العالم،إلا أن الصادرات الزراعية المصرية عليها طلب شديد حيث بلغ إجمالى الصادرات الزراعية  2.4 مليون طن، نظرًا لجودتها والاجراءات التي تتخذ لتتبع الزراعة وضمان أنها ذات جودة عالية وعليها إقبال في السوق الأوروبي والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول.

وأشار الأمين العام للفلاحين في تصريحات له اليوم،إلي أن مصر  تنتج حوالي 9 مليون طن قمح ونستورد مثلهم،حيث أن وزارة الزراعة تسعي لزيادة مساحة الرقعة الزراعية واستصلاح أراضي جديدة وزراعتها بالقمح، حيث أن الرقعة الزراعية الموجودة حاليًا 9.4 مليون فدان منهم 6.4 مليون فدان في الأرض القديمة و3.1 مليون فدان في الأرض الجديدة في مشروعات بسيناء وجنوب الوادي وتوشكى وشرق العوينات.

وتابع: ابواللوز "أنه لابد أن يكون هناك توازن بين المحاصيل الزراعية، وبعض الأمور تحتاج لتغيير نمطي، مؤكدًا أن موسم القمح هذا العام شهد توريد حوالي 2 مليون و350 ألف طن حتى الآن، مقارنة بالعام الماضي الذي تم توريد 1.6 مليون طن قمح، بالرغم من الظروف، وان الدولة تقدم كل التيسيرات للفلاحين، وتقدم سعر 700 جنيه لأردب القمح، ويتم صرف الأموال في 48 ساعة.
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