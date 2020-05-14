200 ساعة بدون أجر عقابا لمواطن زور شهادته الصحية.. صور





وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن هودجكينسون ادعى زورا على الأخصائيين في الحكومة أنه مصاب بالشلل، حيث بالغ في وصف حالة قدميه وادعى أنه لا يقدر الوقوف عليها إطلاقا.





حصل هودجكينسون على تصريح يجيز له أن تعطيه الحكومة مالا كل شهر بسبب حالته المرضية فلا يصبح بحاجة للخروج إلى العمل، وبالفعل حصل الرجل على الإعانة لمدة 18 شهرا.





وحسب ما ذكرت الصحيفة، فإن الحكومة اكتشفت بالصدفة إدراج اسمه في مسابقة لركوب الدراجات بالرغم من حالته الصحية السيئة كما عبر لهم منذ أكثر من عام، و بدأوا يشكوا في الأمر.





تأكدت شكوكهم وذهب أحدهم لحضور المسابقة والتأكد من حضور العجوز، وتبين أنه ليس مشلولا وشارك في المسابقة لمقابلها المادي الكبير، وحكمت المحكمة عليه بالعمل لمدة 200 ساعة كتعويض عن كذبته.

احتال هودجكينسون البالغ من العمر 60 عاما على الحكومة في بريطانيا للحصول على إعانة اجتماعية حتى لا يذهب للعمل بعد ان أقنع الحكومة بالأدلة أنه مصاب بالشلل.