موجز السوشيال ميديا.. آيتن عامر: لو رفض يكون معاكي لبسيه قضية.. إبراهيم سعيد: يا ريت كل المدافعين تكون وائل جمعة





نشرت الفنانة منى ممدوح صورة قديمة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلقت منى ممدوح قائلة: "كنت عاملة فيها سعاد حسني".









نشر الفنان أحمد مجدى صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".





وعلق أحمد مجدى على الصورة قائلا: "بتعملوا ايه".









نشرت الفنانة آيتن عامر صورة جديدة من كواليس مسلسل "فرصة تانية" عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".





نشر الكابتن إبراهيم سعيد، مدافع منتخب مصر سابقًا تغريد من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يؤكد فيها أن التصريحات التي قالها خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، بشأن وائل جمعة، مدافع الأهلي السابق، لم تكن موفقة.

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