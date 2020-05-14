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فن

بعد وفاة ريهام.. آيتن عامر لجمهورها: لو رفض يكون معاكي لبسيه قضية

الخميس 14/مايو/2020 - 12:51 م
ايتن عامر
ايتن عامر
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ميرنا محمود / سيد احمد
نشرت الفنانة آيتن عامر صورة جديدة من كواليس مسلسل "فرصة تانية" عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".

وكتب معلقة على الصورة: "خليكي زي ريهام لو رفض يكون معاكي لبسية قضية ياخد فيها إعدام".

تفاعل مع الصورة عدد كبير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالآتى:

مش هو هيخرج النهارده صح 
صعبتي عليا وربنا
يا بنتي بقى انتي لا بترحمي ولا بتسيبي رحمة ربنا تنزل

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وشهدت الحلقة السادسة عشرة من مسلسل "فرصة تانية" وفاة ريهام (آيتن عامر)، حيث جاءت الواقعة عندما ذهبت إلى شقة زياد (أحمد مجدى) الجديدة التى كان يجهزها من أجل زواجه من ملك (ياسمين صبرى) ويفاجأ بوجودها وبكيفية وصولها إلى عنوان الشقة، ولكنها تخبره بأنها تراقبه طوال الوقت وتعرف عنه كل شىء.

وأثارت الفنانة آيتن عامر الجدل عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، بعد نجاحها الباهر فى مسلسل فرصة ثانية؛ وتعرضها للهجوم والانتقادات بسبب شخصية ريهام التى تجسدها فى المسلسل.

مسلسل "فرصة تانية" من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وإخراج مرقس عادي، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، ‏وتأليف ‏مصطفى جمال هاشم، ويشارك في بطولته بجانب ياسمين صبري كل من أحمد مجدي ودياب وهبة مجدي وآيتن عامر وأحمد ‏الشامي ‏ونهال عنبر ومحمود البزاوي‎‎.

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