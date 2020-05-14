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حوادث

حبس صاحب ورشة حدادة لتصنيعه السلاح

الخميس 14/مايو/2020 - 03:28 م
صدى البلد
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محمد العيسوى
أمرت نيابة حوادث القاهرة بحبس حداد وذلك لاتهامه بتصنيع الأسلحة النارية وبيعها لتجار المخدرات والسوابق. 

واعترف المتهم فى التحقيقات انه يقوم  بتصنيع الأسلحة بالسلام ، و استغل ورشته كستار لنشاطه الاجرامي وللبعد عن اعين الأمن حيث انه يعمل حداد مشيرا الي ان معظم زبائنه من تجار المخدرات والبلطجية والمسجلين خطر، و اصحاب السوابق و فرض السيطرة، وان ثمن القطعة الواحدة 5000 جنيه

كما كشفت التحقيقات ان المتهم ضبط بحوزته 5 قطع أسلحة نارية ومعدات التصنيع بالورشة.

البداية عندما ورود معلومات لقسم شرطة السلام بقيام حداد مقيم بالدائرة بمزاولة نشاطًا اجرامى تخصص فى مجال تصنيع  الأسلحة النارية ، ويتخذ من محل سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الاجرامى .

وبتقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور وضبطه حال تواجده بمسكنه ، وعثر بحوزته على فرود خرطوش عيار وفرد روسى وأسلحة نارية تحت التصنيع  وطلق نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة  وعدد كبير من أجزاء الأسلحة النارية  و الأدوات المستخدمة فى عمليات التصنيع .

تم تحرير محضر بالواقعة .
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