حبس صاحب ورشة حدادة لتصنيعه السلاح

أمرت نيابة حوادث القاهرة بحبس حداد وذلك لاتهامه بتصنيع الأسلحة النارية وبيعها لتجار المخدرات والسوابق.





واعترف المتهم فى التحقيقات انه يقوم بتصنيع الأسلحة بالسلام ، و استغل ورشته كستار لنشاطه الاجرامي وللبعد عن اعين الأمن حيث انه يعمل حداد مشيرا الي ان معظم زبائنه من تجار المخدرات والبلطجية والمسجلين خطر، و اصحاب السوابق و فرض السيطرة، وان ثمن القطعة الواحدة 5000 جنيه





كما كشفت التحقيقات ان المتهم ضبط بحوزته 5 قطع أسلحة نارية ومعدات التصنيع بالورشة.





البداية عندما ورود معلومات لقسم شرطة السلام بقيام حداد مقيم بالدائرة بمزاولة نشاطًا اجرامى تخصص فى مجال تصنيع الأسلحة النارية ، ويتخذ من محل سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الاجرامى .





وبتقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور وضبطه حال تواجده بمسكنه ، وعثر بحوزته على فرود خرطوش عيار وفرد روسى وأسلحة نارية تحت التصنيع وطلق نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة وعدد كبير من أجزاء الأسلحة النارية و الأدوات المستخدمة فى عمليات التصنيع .





تم تحرير محضر بالواقعة .