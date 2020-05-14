إزالة 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية بأشمون والباجور

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بإستمرار شن الحملات المكبرة لإزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية بهذا الشأن ومنع محاولات إستغلال الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد في ظل تداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد حفاظًا على هيبة وحقوق الدولة .





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حيث كشف محافظ المنوفية عن تنفيذ 2 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 233 متر عبارة عن منزلين هيكل خرسانى بقرية كفر الفرعونية ، وتنفيذ عدد 1 حالة بقرية شوشاى بمركز أشمون ، كما تم تنفيذ حالة تعدى على أرض زراعية بمساحة 20 مترا بقرية فيشا الصغرى بمركز ومدينة الباجورعبارة عن 4 قواعد خرسانية وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .





وأضاف المحافظ أن إجمالى ما تم تنفيذه من إزالات خلال الفترة من 25 مارس وحتى أمس الأربعاء 345 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بنطاق المحافظة.





حيث تم تنفيذ 225 حالة تعد على الأراضى الزراعية بإجمالى مساحة 9 أفدنة و10 قراريط و13 سهما ، وتنفيذ 87 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة بناء بمساحة 1014 مترا و33 حالة تعد على أراضى زراعية أملاك دولة بإجمالى مساحة 42 فدانا و17 قيراطا و18 سهما .