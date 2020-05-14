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محافظات

محافظ المنوفية يشدد على ضرورة ارتداء الكمامة داخل المصالح الحكومية

الخميس 14/مايو/2020 - 12:56 م
ارتداء الكمامة
ارتداء الكمامة
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محمد امين
وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية علي ضرورة ارتداء كافة العاملين بالجهاز الحكومي للدولة والمواطنين الكمامات أثناء  تقديم كافة الخدمات بالمصالح الحكومية .

وشدد علي المواطنين بضرورة إتباع إجراءات الحماية حفاظا علي سلامتهم .

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كما أصدر تعليمات لكل مصلحة حكومية بإلزام الزائرين بارتداء الكمامة شرط تقديم الخدمة وذلك حرصا  علي الصحة العامة للمواطنين .

فضلا عن إلزام مشروع المواقف بالمحافظة بإلزام السائقين بارتداء الكمامات وعدم تحرك اي سيارة من اي موقف الا بعد تنفيذ تلك التعليمات ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية وكذا التنبيه علي الركاب بضرورة ارتداء الكمامة منعا للإصابة بالفيروس وسيتم المتابعة الدورية من خلال لجان التفتيش للتأكد من صحة تنفيذ الاجراءات وسيتم اتخاذ اجراءات قانونية حيال عدم تنفيذها .

هذا وقد وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الجميع بضرورة ارتداء الكمامات وعدم إقامة أية أسواق أو تجمعات والتزام الجميع بالمنازل خلال الفترة القادمة لأنها تمثل مرحلة الذروة في انتشار الفيروس .
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