رئيس جامعة المنوفية يستقبل أول فوج من المصريين العالقين بالكويت.. صور

استقبل الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية أول فوج من العائدين من الخارج و عددهم ١٩٠ مواطنا قادمين من دولة الكويت لتسكينهم بمدينة الأمل ١٤ يوما مدة الحجر الصحى ضمن خطة الدولة لعودة المصريين العالقين بالخارج فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد التى تجتاح دول العالم.





اطمأن رئيس الجامعة على وصول الفوج واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية والتطهير لكافة المتعلقات الخاصة بهم، وتوقيع الكشف الحرارى لهم للحد من انتشار العدوى، وتواجد الطاقم الطبى لمتابعتهم،





وقام رئيس الجامعة بتسليمهم كمامات ومحاليل تعقيم وهداية ترحابية مصحف وسجادة صلاة.









وتابع رئيس الجامعة تسكينهم بالغرف التى تم تعقيمها، والتأكد من توفير كافة سبل الإقامة وتسليمهم الوجبات الغذائية وتوفير كافة سبل الراحة طبقا للمواصفات الصحية حفاظا علي سلامتهم، موجها فريق العمل بالمدن الجامعية بتذليل كافة العقبات التى قد تواجههم وتوفير جميع احتياجاتهم.





حضر الحدث المحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة والدكتور أسامه مدنى عميد الآداب والمستشار الإعلامى لرئيس الجامعة والدكتور عبد الرحمن الباجورى عميد الطب البيطرى.