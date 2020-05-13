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محافظات

بتكلفة 23 مليون جنيه.. محافظ المنوفية يتابع رصف شوارع تلا بالإنترلوك

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:50 م
رصف شوارع تلا بالانترلوك
رصف شوارع تلا بالانترلوك
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محمد امين
 تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال رصف شوارع مدينة تلا ببلاط الإنترلوك وذلك لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال. 

وتم  التأكد من الالتزام من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.



رافقه المهندس علي عبد الدايم مدير مديرية الطرق والاستاذ خالد العرفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا .

 يأتي هذا في إطار الخطة الموضوعة لتطوير ورصف 17 شارع بمدينة تلا بالإنترلوك وذلك ضمن منحة بنك الاستثمار الأوروبي لتطوير المدينة بتكلفة إجمالية 23 مليون جنيه بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمحافظة 

حيث أشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا إلى أنه تم رصف بعض الشوارع بالمدينة  وجاري إستمرار الأعمال لباقي الشوارع ضمن المنحة بإجمالي تكلفة ما يقرب من 5 مليون و600 ألف جنيه ، مضيفا بأنه جاري نهو أعمال إحلال وتجديد شبكات المياه ومد وتدعيم خطوط مياه الشرب لعدد 55 شارع بالمدينة بإجمالى تكلفة 3 مليون و250 ألف جنيه. 

 وأشار  إلي أنه جاري تنفيذ تطوير ورفع كفاءة لـ 5 مدارس بتكلفة ما يقرب من 11 مليونا و138 ألف جنيه وذلك ضمن إتفاقية بنك الاستثمار الأوروبي كما تشمل أعمال المنحة صيانة مستشفى تلا المركزى والعيادة الشعبية الشاملة بتكلفة 3 مليون و226 ألف جنيه .

يأتى هذا فى إطار اهتمام محافظ المنوفية بالارتقاء بمستوى البنية التحية لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين .
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