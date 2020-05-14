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برلمان

تحرك عاجل من البرلمان بسبب كارتة طريق السويس / القاهرة

الخميس 14/مايو/2020 - 04:51 م
تكدس طريق السويس
تكدس طريق السويس الصحراوى
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معتز الخصوصى
قدم النائب عبد الحميد كمال صباح اليوم طلب احاطة عاجل الي الدكتور علي عبد العال بسبب تطبيق كارتة على طريق السويس – القاهرة بالقرب من الشروق ومدينتي وهو ما ترتب عليه تزاحم شديد على الطريق وايقاف الحركة المرورية.

وأضاف النائب أنه تلقي مئات الشكاوي من المواطنين بسبب تتضررهم من تطبيق الكارتة على الطريق وتحميلهم اعباء زيادة بالإضافة إلى أن طريق السويس القاهرة من ناحية السويس مازال يعاني من مشاكل فى الانارة وعدم وجود بوابة رئيسية للسويس منذ عمليات التطوير للطريق منذ اكثر من 5 سنوات بالاضافة الى تطبيق الكارتة سيصاحبه ارتفاع فى تعريفة سيارات الاجرة والنقل وغيرها من الخدمات.

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من جانبه طالب النائب عبد الحميد كمال الدكتور على عبد العال تحويل طلب الاحاطة الى لجنة النقل والمواصلات لبحث الموضوع.

كما اوضح ان هذا الموضوع اصبح مشكلة حقيقية للمواطنين وسبق من قبل أن قدم عدد كبير من المواطنين فى مدنية الشروق شكاوي بسبب هذا الامر.
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