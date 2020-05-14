حملة لإزالة التعديات على الأراضي والبناء المخالف بالخانكة.. صور

قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم حملة مكبرة لإزالة التعديات علي الاراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص بمدينة الخانكة حيث تمت ازالة 10 حالات بالمسلحات الخرسانية والطوب الابيض علي مساحة 2000 متر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

















ووجه المحافظ بالمرور بصفة دورية ومستمرة لمنع وقوع أي تعديات مرة أخرى على هذه المساحات بنطاق المركز والمدينة، مشددًا على رؤساء المدن والأحياء بالتصدي بكل حسم لمخالفات البناء في المهد.









وأكد محافظ القليوبية أنه سيتم استمرار مراقبة أعمال البناء بالمحافظة على مدار الساعة للتصدى لأى محاولة قد يقوم بها المخالفون اعتقادا منهم بانشغال الأجهزة التنفيذية فى تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا









وشدد المحافظ على رؤساء المدن والأحياء بالتصدي بكل حسم لمخالفات البناء فى المهد قبل استفحالها وصعوبة إزالتها تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء بشأن التعامل بحسم مع مخالفات البناء بإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة بصورة فورية.









وأكد محافظ القليوبية أنه لا أحد فوق القانون وسيتم التصدى بكل حسم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين لظروف الدولة الحالية والتعدى على الاراضى الزراعية واملاك الدولة.