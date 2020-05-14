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محافظات

ميناء دمياط يشارك في ورشة عمل «مستقبل صناعة النقل البحرى واللوجستيات»

الخميس 14/مايو/2020 - 05:31 م
ورش عمل لميناء دمياط
ورش عمل لميناء دمياط
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زينب الزغبي
صرح اللواء بحرى  وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ،انه في اطار تبادل الخبرات العلمية والجهود المبذولة فى مكافحة آثار انتشار فيروس كورونا على النقل البحرى ، شاركت الهيئة فى فاعليات ورشة عمل تحت عنوان ( ما وراء جائحة Covid19 - مستقبل صناعة النقل البحرى واللوجستيات ) عبر منصة Zoom والتى نظمها معهد تدريب الموانئ بنظام Online للمرة الأولى بمشاركة خبراء من الصين وإيطاليا وفرنسا.

وأشار الى ان هيئة ميناء دمياط شاركت  فى ورشة العمل رئيس مجلس الادارة وعدد من مديرى العموم ، والذين تناولوا الاجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد واثر انتشاره على العالم اقتصاديا واجتماعيا .. وكذا وضع صناعة النقل البحرى واللوجستيات وسلاسل الامداد فى الموانئ العالمية وقطاع النقل البحرى والموانئ المصرية لما بعد وباء Covid19 والمقترحات والحلول لمواجهة اثار تلك الازمة .


وأضاف ان الورشة تعد  هى الأولى ضمن عدد من ورش العمل التى ستشارك فيها هيئة ميناء دمياط بنظام Online في الفترة المقبلة بمشاركة عدد من الخبراء فى مجال النقل البحرى والموانئ.

جدير بالذكر ان الهيئة اعتمدت فى الفترة الاخيرة على تنظيم الاجتماعات واستكمال البرامج التدريبية المختلفة بنظام Online كأول ميناء مصرى ينهى تلك البرامج عن بعد وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى يتخذها للحد من انتشار الفيروس.
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