وصول 165 مصريا من العالقين في دولة الكويت إلى القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولي اليوم، الخميس، رحلة استثنائية سيرتها شركة اير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، قادمة من دولة الكويت على متنها 165 مصريا من العالقين في دولة الكويت منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





قالت مصادر بمطار القاهرة ، أن رحلة شركة اير كايرو رقم 2002، وصلت إلى مطار القاهرة علي متنها 165 مصريا كانوا عالقين هناك وتم إنهاء إجراءات وصولهم من قبل مبنى الركاب رقم 2 بالمطار، تم فحص جميع الركاب القادمين على الرحلة داخل صالة الوصول، قبل نقل جميع الركاب القادمين إلى مناطق العزل المخصصة لعزلهم لمدة 14 يوما، تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد .



