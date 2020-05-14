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أخبار البلد

وصول 165 مصريا من العالقين في دولة الكويت إلى القاهرة

الخميس 14/مايو/2020 - 05:19 م
شركة اير كايرو
شركة اير كايرو
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نورهان خفاجي
استقبل مطار القاهرة الدولي اليوم، الخميس، رحلة استثنائية سيرتها شركة اير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، قادمة من دولة الكويت على متنها 165 مصريا من العالقين في دولة الكويت منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

قالت مصادر بمطار القاهرة ، أن رحلة شركة اير كايرو رقم 2002، وصلت إلى مطار القاهرة علي متنها 165 مصريا كانوا عالقين هناك وتم إنهاء إجراءات وصولهم من قبل مبنى الركاب رقم 2 بالمطار، تم فحص جميع الركاب القادمين على الرحلة داخل صالة الوصول، قبل نقل جميع الركاب القادمين إلى مناطق العزل المخصصة لعزلهم لمدة 14 يوما، تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد .

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .
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