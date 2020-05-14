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أخبار العالم

ايجابيات كورونا علي السعودية

الخميس 14/مايو/2020 - 06:10 م
السعودية
السعودية
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محمود نوفل
رصدت محطات رصد جودة الهواء التابعة للهيئة الملكية لمدينة الرياض بالسعودية، انخفاضًا ملحوظًا في عدد من الملوثات الغازية مثل غاز ثاني أكسيد النيتروجين NO2 بمعدل 60%، وغاز ثاني أكسيد الكبريت SO2 الذي انخفض بمعدل 40%، وكذلك سجلت انخفاضًا في غاز أول أكسيد الكربون CO بمعدل 56%. 

كما سجلت محطات الرصد انخفاضًا في غاز كبريتيد الهيدروجين H2S بمعدل 38%، حيث خلصت النتائج إلى أنّ مؤشر حالة جودة الهواء بمدينة الرياض للملوثات الغازية حاليًّا في مستوى ممتاز وجيد جدًّا.

يشار الي ان  إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا وحظر التجوّل قد ساهمت في توقف بعض الأنشطة الصناعية في مدينة الرياض، بتقليل نسبة تركيز انبعاثات الملوثات بنسبة كبيرة. 

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يشار الي أن برنامج إدارة جودة الهواء يأتي في إطار اهتمام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالبيئة ومختلف مجالاتها حيث تقوم الهيئة برصد جودة الهواء المحيط داخل الأحياء وعلى الطرق وخارج النطاق الحضري، ويسهم البرنامج بشكل رئيس وفعال في اتخاذ القرار المناسب للحدّ من آثار مصادر ملوثات الهواء، وتحسين مستوياتها.
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