AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

استقالة مدير منظمة التجارة العالمية

الخميس 14/مايو/2020 - 06:06 م
مدير منظمة التجارة
مدير منظمة التجارة العالمية
Advertisements
القسم الخارجي
أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن مدير عام منظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو يعتزم التنحي عن منصبه في شهر أغسطس المقبل.

وكانت مصادر في جنيف قالت لوكالة "رويترز"، إن روبرتو أزيفيدو سيعلن استقالته المبكرة قبل أكثر من عام من نهاية مدة توليه له، في خطوة مفاجئة.

وأوضحت المصادر أنه دعا لاجتماع عن بعد مساء اليوم الخميس لإبلاغ ممثلي الدول الأعضاء بقراره التنحي مبكرا.

ولم يعلق أعضاء المنظمة على الأنباء التي تم تداولها، لكن نفذوا الدعوة خاصة أنهم تم إبلاغهم بشأن التحدث عن مسائل إدارية عاجلة تتعلق بمنظمة التجارة العالمية.

وتولى البرازيلي أزيفيدو المنصب منذ 2013 وهو حاليا في ثاني مدة له في الوظيفة وكان من المقرر أن تنتهي في نهاية أغسطس من العام المقبل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خطر كورونا يهدد العاملين بمنظمة الصحة العالمية في جنيف

ترشيحاتنا

محمد صلاح يكشف خطأ فادحا ضمن حلقات مسلسل بـ 100 وش

الحبس والغرامة.. تفاصيل عقوبات مخالفة التعايش مع فيروس كورونا

رضا عبدالعال يسخر من تصريح طارق حامد عنه في برنامج رامز جلال.. فيديو

عداد كورونا فى مصر.. الصحة: 10829 إصابة.. و2626 شفاء.. و571 وفاة

خالد الغندور: إلغاء الدوري 5 مرات.. وأرفض تنصيب الأهلى بطلا

الصحة: تسجيل 398 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 15 حالة وفاة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج ناعم .. شمس الكويتية تستعرض جمالها على إنستجرام

حكاية أكلة.. البسبوسة من أكلة عثمانية عريقة إلى جزء من الترات المصري

على النجيلة .. نانسي عجرم تخطف الأنظار بإطلالة مميزة