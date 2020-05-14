انتصار جديد على كورونا.. شفاء 9 حالات وتحول نتيجة 19 لـ سلبية بالدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم الخميس شفاء 9 حالات من مصابى كورونا منهم 19 حالة من مستشفى الحجر الصحي بتمى الأمديد ومن المدينة الجامعية بالمنصورة عقب تلقيهم العلاج.





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وأضاف وكيل وزارة الصحة أن هناك 19 مصابا آخر تحولت نتائجهم من إيجابية إلى سلبية عقب تلقيهم العلاج وسيتم خروجهم عقب شفائهم التام وعودتهم إلى منازلهم، مشيرا إلى أن جميع المرضى بحالة صحية جيدة وسيتوالى خروجهم تباعًا فور تحسن حالتهم.





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وأشاد وكيل الوزارة بجهود الفريق الطبى الذى يبذل قصارى جهده ويواصل ليله بنهاره من أجل الحصول على أفضل النتائج مع المرضى والوصول بهم إلى الشفاء التام والعاجل حتى خروج آخر مريض من العزل إن شاء الله ونعاهدكم أن تظل صحة الدقهلية بأبنائها من الفرق الطبية تقدم كل ما فى وسعها من أجل المرضى وحتى يرفع الله عنا هذا البلاء.



