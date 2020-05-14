AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

انتصار جديد على كورونا.. شفاء 9 حالات وتحول نتيجة 19 لـ سلبية بالدقهلية

الخميس 14/مايو/2020 - 06:27 م
انتظار جديد على كورونا..
انتظار جديد على كورونا.. شفاء 9 حالات وتحول نتيجة 19 لـ سلبي
Advertisements
همت الحسينى
أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم الخميس شفاء 9 حالات  من مصابى كورونا منهم 19 حالة من مستشفى الحجر الصحي بتمى الأمديد ومن المدينة الجامعية بالمنصورة عقب تلقيهم العلاج. 

اقرأ أيضا: 

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن هناك 19 مصابا آخر تحولت نتائجهم من إيجابية إلى سلبية عقب تلقيهم العلاج وسيتم خروجهم عقب شفائهم التام وعودتهم إلى منازلهم، مشيرا إلى أن جميع المرضى بحالة صحية جيدة وسيتوالى خروجهم تباعًا فور تحسن حالتهم.

اقرأ أيضا: 

وأشاد وكيل الوزارة بجهود الفريق الطبى الذى يبذل قصارى جهده ويواصل ليله بنهاره من أجل الحصول على أفضل النتائج مع المرضى والوصول بهم إلى الشفاء التام والعاجل حتى خروج آخر مريض من العزل إن شاء الله  ونعاهدكم أن تظل صحة الدقهلية بأبنائها من الفرق الطبية تقدم كل ما فى وسعها من أجل المرضى وحتى يرفع الله عنا هذا البلاء.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الفرحة عمت أجواء مستشفيات العزل كما حرص أبطال الجيش الأبيض داخل مستشفيات الحجر الصحى على توديعهم والتقاط الصور التذكارية معهم وسط أجواء الفرح والسعادة
انتصار جديد على كورونا.. شفاء 9 حالات وتحول نتيجة 19 لـ سلبية بالدقهلية
انتصار جديد على كورونا.. شفاء 9 حالات وتحول نتيجة 19 لـ سلبية بالدقهلية
انتصار جديد على كورونا.. شفاء 9 حالات وتحول نتيجة 19 لـ سلبية بالدقهلية
انتصار جديد على كورونا.. شفاء 9 حالات وتحول نتيجة 19 لـ سلبية بالدقهلية
انتصار جديد على كورونا.. شفاء 9 حالات وتحول نتيجة 19 لـ سلبية بالدقهلية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالزغاريد.. خروج 17 حالة متعافية من كورونا بالدقهلية

انتصار جديد.. خروج ٢٥ حالة من مصابي كورونا بعد تعافيهم بالدقهلية

تحول نتائج ٢٠ حالة مصابة بكورونا لـ سلبية بعزل الدقهلية

بشاير الخير.. خروج 16 حالة كورونا من مستشفيات العزل بـ الدقهلية

رضيع عمره 38 يوما.. خروج أصغر مصاب بكورونا من مستشفى العزل بالدقهلية

شفاء ٢١ حالة مصابة بكورونا وتحول ١٨ آخرين إلى سلبى بمستشفيات العزل في الدقهلية

ترشيحاتنا

فيديوجراف .. تصريحات جريئة للإعلامي تامر أمين في شيخ الحارة

البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة

تعرف على سر قطع الأسفنج الأزرق على أبواب السيارات

نص كلمة شيخ الأزهر في يوم الصلاة من أجل الإنسانية

كورونا يضرب جهاز الإحصاء.. وفاة أحد الموظفين وإغلاق المقر 3 أيام

بدون تكاليف.. أبرز طرق العلاج الطبيعية للتخلص من الالتهاب الرئوي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج ناعم .. شمس الكويتية تستعرض جمالها على إنستجرام

حكاية أكلة.. البسبوسة من أكلة عثمانية عريقة إلى جزء من الترات المصري

على النجيلة .. نانسي عجرم تخطف الأنظار بإطلالة مميزة