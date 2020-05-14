خالد الغندور يعيد الهجوم على وائل جمعة: حقق تاريخا يفوق مستواه الضعيف

أكد خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق والإعلامي بقناة النادي الأبيض حاليا خلال تصريحات لبرنامج "النجوم في رمضان" على إذاعة الشباب والرياضة أنه من الطبيعي ألا يكون محايدا لأنه يعمل في قناة النادي الذي ينتمي إليه.
وحول انتقاداته الأخيرة لوائل جمعة قال الغندور: "جمعة لاعب مستواه ضعيف أو عادي لكنه حقق تاريخا كبيرا يفوق مستواه وقدراته مع منتخب مصر والأهلي وذلك بسبب لعبه الرجولي الذي كان أهم ما يميزه بعيدا عن مستواه”.
ويرى الغندور أن صحة الإنسان أهم بكثير من أي بطولة لذلك يجب إلغاء الدوري، لافتا الى أنه إذا كان الزمالك في نفس وضع الأهلي كان سيطالب بإلغاء المسابقة لكن المسئولين في الأهلي ينظرون للأمر على أن الزمالك حصل على بطولتين هذا العام بينما لم يفز ناديهم بأي لقب وهذه أزمتهم".
وتابع الغندور: "أرى أن مرتضى منصور قدم الكثير للزمالك خلال السنوات الماضية ومن الطبيعي أن أوافق على سياسة مجلس إدارة النادي وكل ما يقوله مرتضى يتحمله هو".