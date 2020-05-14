قافلة طبية وهدايا عينية لأهالي أصغر واحة مصرية في سيوة

نظمت مديرية الصحة بمطروح قافلة صحية لواحة الجارة مكونة من أطباء مستشفي سيوة المركزي .





واكد اللواء وفائي الحصيوى رئيس مدينة سيوة بان القافلة الطبية شملت تخصصات (باطنة - أطفال - أسنان) وتم توقيع الكشف الطبي على (٨١) حالة من أهالي القرية.





من ناحية اخري قام رئيس مدينة سيوة يرافقه احمد علي باغي سكرتير المدينة

ومديري الإدارات التنفيذية (التضامن الإجتماعي - تفتيش الري - الصرف الزراعي - الإدارة الصحية - شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتفقد قرية الجارة ( أم الصغير) والاستماع الي مشاكل ومطالب الأهالي.

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وأكد الحصيوي ان هذه الزيارة تاتي تتفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة تلبية مطالب واحتياجات اهالى القرية النائية على بعد ٣٠٠كم في عمق الصحراء بالاضافة الي تسليم كميات من الهدايا العينية لشيخ القبيلة .