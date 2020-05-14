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فن

رامز جلال يعلق على سبب إلغاء فقرة الثعبان من حلقة بوسي

الخميس 14/مايو/2020 - 08:00 م
صدى البلد
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منار نور
ألغى رامز جلال فقرة الثعبان مع الفنان بوسي في برنامج رامز مجنون رسمي بعد بكائها.

وعلق رامز علي سبب إلغاء فقرة الثعبان عبر حسابه الشخصي تويتر قائلا: "لغينا فقرة التعبان علشان خاطرك يا بوسي".

كانت المطربة بوسي  وقعت ضحية برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، للفنان رامز جلال.

وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويتم تقييد الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل بأداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.
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