الشيخ أحمد كريمة يوضح كيفية صلاة الحاجة لرفع الوباء.. فيديو

كشف الشيخ الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، عن كيفية صلاة الحاجة لرفع الوباء؛ موضحا أ ن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا علي بن بطالب توضأ وأسبغ وضوئك ثم صلي ركعتين ثم تضرع إلى ربك بالدعاء.





وقال الشيخ أحمد كريمة، في برنامج «نور النبي» مع الإعلامي حمدي رزق، على قناة «صدى البلد»: إن مذهب الحنفية قال إنه يتم قراءة الفاتحة في الركعة الأولى، وآية الكرسي ثلاثة مرات وفي الثلاث ركعات الباقيات قراءة سورة الفاتحة والإخلاص والمعوذيتن، ثم توجه إلى الله سبحانه وتعالي بالدعاء.





وتابع أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن العلماء قالوا إنه في حال كون المشكلة كبيرة من الممكن أن تكون صلاة الباء 12 ركعة وأن يتم قراءة سورة الفاتحة وآية الكرسي، وبعد الانتهاء من الصلاة يخر لله ساجدا ويعدو لله، لأنه أقرب ما يكون العبد لله وهو ساجد.





وأشار كريمة، إلى أنه يثمن الدور الكبير الذي يقوم به الجيش الأبيض "الأطباء"، والمخاطر التي يواجهونها لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد -كوفيد 19-.





وأضاف كريمة: "أثمن دور هذا الجيش المدني الطبي، وربنا قال عن كل فاعل خير في كل زمان ومكان في كتابه "ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رءوف بالعباد"، وهذا معناه الناس التي تقتحم المخاطر من أجل الآخرين".





وتابع: "الجيش الذي يحرس سيناء وعلى حدود الوطن يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله وأيضًا الشرطة في تأمينها الجبهة الداخلية كذلك، والعلماء الذين يسخرون أوقاتهم في معاملهم ومختبراتهم لإنقاذ البشرية، وعلماء الأزهر الذين يدعون للتسامح والسلام العالمي".





وواصل: "العلماء الذين يواجهون الإرهاب والتطرف والتنطع والغلو وحمل السلاح وإراقة الدماء وغيرها من تلك التصرفات ينطبق عليهم أيضًا هذه الآية".





واختتم: "الجيش الأبيض مع جيش الوطن كل هؤلاء يدخلون في هذا النعيم الإلهي والتمجيد الرباني الذي وصفهم الله به".