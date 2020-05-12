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أحمد كريمة: صلاة الأزهر والفاتيكان بعد غد دعوة مباركة لصالح البشرية

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 03:34 ص
أحمد كريمة
أحمد كريمة
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حمزة شعيب
كشف  الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه المقارن بجامعة الأزهر، تفاصيل الصلاة بعد غد، الخميس، الموافق 14 مايو.

وقال : "هو للصلاة والصوم والدعاء من أجل الإنسانية، هى دعوة طيبة مباركة لها أصل فى الفقه الإسلامى تسمى بصلاة الحاجة".

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي  وائل الإبراشى مقدم برنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولى"، أنها صلاة من أجل التسامح ورفع البلاء عن البشرية جميعًا.

وأضاف:"وعلى المسلم الراغب فى المشاركة أن يؤدى ركعتين نافلة بدعاء لجميع الإنسانية ..خير الناس أنفعهم للناس.. وما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلا رحمة للعالمين"

وأشار   أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه المقارن بجامعة الأزهر، الى أن الصلاة من أجل رفع البلاء والدعاء للبشرية لا شئ فيها، فهى تدخل ضمن بند صلاة الحاجة، واصفًا الدعوات التى تنتقدها بـ"الفقاقيع".
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