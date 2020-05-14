صرف بدل التدريب للصحفيين الثلاثاء القادم

صرح حسين الزناتى أمين صندوق نقابة الصحفيين بأن صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للزملاء الصحفيين عن شهر مايو

سيكون يوم الثلاثاء المقبل ١٩ مايو بماكينات الصرف للبنك الأهلي.





وأشار الزناتى الى ان الزملاء الذين يقومون بالصرف من خزينة نقابة الصحفيين ، عليهم التوجه الى النقابة فى نفس اليوم لصرف البدل.





وقال الزناتى انه سيتم تحويل أقساط القروض للحاصلين عليها من المصرف المتحد وبنك ناصر .





وأوضح امين صندوق نقابة الصحفيين: يحصل الراغبون فى الاستفادة من قرار البنك المركزي بتأجيل الاقساط على قيمة القسط من البنك سواء من خلال فيزا البنك او فرع من فروعه .





كما تبدأ المؤسسات القومية الصحفية فى صرف بدل التدريب للعاملين بها بداية من الأحد المقبل .