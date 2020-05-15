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برلمان

أبرزها حملات توعية.. إليزابيث شاكر تقدم روشتة للقضاء على بيع الكمامات مجهولة المصدر

الجمعة 15/مايو/2020 - 04:47 ص
إليزابيث شاكر عضو
إليزابيث شاكر عضو مجلس النواب
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حسن رضوان
قالت د. إليزابيث شاكر عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن هناك عدة أمور ينبغى أن تسير بشكل متواز للقضاء على بيع الكمامات المجهولة وجشع التجار فى رفع تكلفتها فى الأسواق.

وأكدت "شاكر" لـ"صدى البلد"، أن هذه الأمور هى تشديد الرقابة على الأسواق لمنع نهائيا مروج بيع الكمامات مجهولة المصدر، إضافة الى إطلاق حملات توعية للمواطنين حول أخطار شراء الكمامات مجهولة المصدر التى تسبب امراض وتنقل العدوى بشكل مباشر.

وأشارت عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إلى ضرورة توفير المنتج الأصلى السليم من الكمامات والكحولات المواد الأخرى المطهرة التى تستخدم فى القضاء على فيروس كورونا اللعين وغيره من الأمراض الأخرى.

وتابعت النائبة حديثها:" إذا استطاعت الحكومة أن توفر هذه الأمور ستنتهى أزمة بيع الكمامات المجهورة فضلا عن وفرة المنتج الأصلى السليم.

وكان ذلك بعد أن وصف النائب عاصم عبد العزيز مرشد الانتشار الكبير للكمامات مجهولة المصدر بالأسواق وعلى الأرصفة وأمام المؤسسات الحكومية التى يتردد عليها المواطنون لقضاء مصالحهم بالكارثة، مؤكدا أن هذه الكمامات غير المطابقة للمواصفات تؤدى إلى انتشار فيروس كورونا المستجد.

وطالب " مرشد " فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمواجهة مافيا الكمامات الذين يستغلون مواجهة الدولة مع فيروس كورونا أسوأ استغلال من خلال تكثيف الحملات الرقابية وتوقيع أشد العقوبات ضدهم.

معربا عن استنكاره الشديد لانتشار الكمامات مجهولة المصدر في الأسواق المصرية لأنها تمثل أكبر كارثة وخطر على المواطنين وصحتهم.

وطالب النائب عاصم عبد العزيز مرشد من الحكومة توفير الكمامات المطابقة للمواصفات للمواطنين أمام جميع المصالح الحكومية وبيعها بأسعار مناسبة بدلا من استغلال مافيا الكمامات ومتاجرتهم بفيروس كورونا من خلال بيع كمامات مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات وبأسعار خيالية.

وكان ذلك بعد أن مكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بأطفيح بالجيزة لقيامه بتصنيع الكمامات الطبية بخامات رديئة ومجهولة المصدر، وضبط 4 أشخاص آخرين بأكتوبر وبحوزتهم 12500 كمامة طبية "مجهولة المصدر" .

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة أطفيح (بمديرية أمن الجيزة) قيام أحد الأشخاص (ترزى ، مقيم بدائرة المركز) بتصنيع (كمامات طبية) من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية ، وتعبئتها فى عبوات لإدخال الغش والتدليس على المواطنين وطرحها للبيع بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة معرضًا حياة المواطنين وصحتهم للخطر.
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