أبرزها حملات توعية.. إليزابيث شاكر تقدم روشتة للقضاء على بيع الكمامات مجهولة المصدر

قالت د. إليزابيث شاكر عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن هناك عدة أمور ينبغى أن تسير بشكل متواز للقضاء على بيع الكمامات المجهولة وجشع التجار فى رفع تكلفتها فى الأسواق.
وأكدت "شاكر" لـ"صدى البلد"، أن هذه الأمور هى تشديد الرقابة على الأسواق لمنع نهائيا مروج بيع الكمامات مجهولة المصدر، إضافة الى إطلاق حملات توعية للمواطنين حول أخطار شراء الكمامات مجهولة المصدر التى تسبب امراض وتنقل العدوى بشكل مباشر.
وأشارت عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إلى ضرورة توفير المنتج الأصلى السليم من الكمامات والكحولات المواد الأخرى المطهرة التى تستخدم فى القضاء على فيروس كورونا اللعين وغيره من الأمراض الأخرى.
وتابعت النائبة حديثها:" إذا استطاعت الحكومة أن توفر هذه الأمور ستنتهى أزمة بيع الكمامات المجهورة فضلا عن وفرة المنتج الأصلى السليم.
وكان ذلك بعد أن وصف النائب عاصم عبد العزيز مرشد الانتشار الكبير للكمامات مجهولة المصدر بالأسواق وعلى الأرصفة وأمام المؤسسات الحكومية التى يتردد عليها المواطنون لقضاء مصالحهم بالكارثة، مؤكدا أن هذه الكمامات غير المطابقة للمواصفات تؤدى إلى انتشار فيروس كورونا المستجد.