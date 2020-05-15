أبرزها حملات توعية.. إليزابيث شاكر تقدم روشتة للقضاء على بيع الكمامات مجهولة المصدر

معربا عن استنكاره الشديد لانتشار الكمامات مجهولة المصدر في الأسواق المصرية لأنها تمثل أكبر كارثة وخطر على المواطنين وصحتهم.





وطالب النائب عاصم عبد العزيز مرشد من الحكومة توفير الكمامات المطابقة للمواصفات للمواطنين أمام جميع المصالح الحكومية وبيعها بأسعار مناسبة بدلا من استغلال مافيا الكمامات ومتاجرتهم بفيروس كورونا من خلال بيع كمامات مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات وبأسعار خيالية.





وكان ذلك بعد أن مكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بأطفيح بالجيزة لقيامه بتصنيع الكمامات الطبية بخامات رديئة ومجهولة المصدر، وضبط 4 أشخاص آخرين بأكتوبر وبحوزتهم 12500 كمامة طبية "مجهولة المصدر" .





أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة أطفيح (بمديرية أمن الجيزة) قيام أحد الأشخاص (ترزى ، مقيم بدائرة المركز) بتصنيع (كمامات طبية) من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية ، وتعبئتها فى عبوات لإدخال الغش والتدليس على المواطنين وطرحها للبيع بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة معرضًا حياة المواطنين وصحتهم للخطر.