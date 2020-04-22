AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط ورشة لتصنيع الكمامات الرديئة بالجيزة و٤ أشخاص بحوزتهم ١٢ ألف قطعة.. صور

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 12:47 م
المتهمين عقب ضبطهم
المتهمين عقب ضبطهم
Advertisements
مصطفى الرماح

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص بأطفيح بالجيزة لقيامه بتصنيع الكمامات الطبية بخامات رديئة ومجهولة المصدر، وضبط 4 أشخاص آخرين بأكتوبر وبحوزتهم 12500 كمامة طبية "مجهولة المصدر" .

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة أطفيح (بمديرية أمن الجيزة) قيام أحد الأشخاص (ترزى ، مقيم بدائرة المركز) بتصنيع (كمامات طبية) من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية ، وتعبئتها فى عبوات لإدخال الغش والتدليس على المواطنين وطرحها للبيع بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة معرضًا حياة المواطنين وصحتهم للخطر.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (1000 كمامة طبية – 2000 كمامة تحت التجهيز – بكرة أستك – بكرة شاش طبى) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة .

وفى سياقٍ متصل تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر (بمديرية أمن الجيزة) من ضبط (أربعة أشخاص مقيمين بدائرة القسم) لقيامهم ببيع كمامات طبية مصنوعة من خامات رديئة مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات لإدخال الغش على المواطنين وطرحها للبيع بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة مستخدمين فى ذلك إحدى السيارات، وضبط بحوزتهم (250 علبة معبأة كمامات بإجمالى 12 ألف و 500 كمامة طبية "مجهولة المصدر") .

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك إتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا" ، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين.. وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى والإتجار بالسلع مجهولة المصدر لتحقيق أرباح غير مشروعة.
ضبط ورشة لتصنيع الكمامات الرديئة بالجيزة و٤ أشخاص بحوزتهم ١٢ ألف قطعة.. صور
ضبط ورشة لتصنيع الكمامات الرديئة بالجيزة و٤ أشخاص بحوزتهم ١٢ ألف قطعة.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصنوعة من مواد رديئة وملوثة.. ضبط 5500 كمامة مغشوشة في أكتوبر

قبل توزيع 50 ألف قطعة.. ضبط مصنع ملابس لتصنيع الكمامات غير المعقمة في الجيزة

ضبط 150 ألف كمامة مغشوشة داخل مصنع بالحوامدية

خفافيش الظلام في آزمة كورونا.. الكمامات المغشوشة واحتكار مستلزمات الوقاية.. تقرير

مباحث القاهرة تضبط مصنعى كمامات طبية بدون ترخيص

ضبط ورشة تصنيع كمامات طبية رديئة في القاهرة قبل ترويجها

ترشيحاتنا

مفاجأة .. بيراميدز أعار كينو للجزيرة الإماراتى بدون مقابل لهذا السبب

صدمة جديدة للقطبين.. شكوى مغربية ضد الأهلي والزمالك في الاتحاد الدولي

ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من الماء بالليمون على الريق؟

ننشر أسعار الدواجن اليوم الأربعاء ٢٢-٤-٢٠٢٠

فيفي عبده تتصدر تويتر بعد عرض أولى حلقات برنامجها الجديد.. شاهد رد فعل الجمهور

فيديو جراف.. بعد ضريبة الدخل الجديدة.. اعرف قيمة مرتبك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان محتشم.. الراقصة دينا تخطف الأنظار على إنستجرام

حمايتهم مسؤوليتك.. مشروع تخرج طالبات إعلام للتصدى ضد تحرش الأطفال

بتعشق الألوان الجريئة.. 5 أشياء لا تتخلى عنها الملكة إليزابيث في إطلالتها .. صور