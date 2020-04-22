ضبط ورشة لتصنيع الكمامات الرديئة بالجيزة و٤ أشخاص بحوزتهم ١٢ ألف قطعة.. صور

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص بأطفيح بالجيزة لقيامه بتصنيع الكمامات الطبية بخامات رديئة ومجهولة المصدر، وضبط 4 أشخاص آخرين بأكتوبر وبحوزتهم 12500 كمامة طبية "مجهولة المصدر" .





أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة أطفيح (بمديرية أمن الجيزة) قيام أحد الأشخاص (ترزى ، مقيم بدائرة المركز) بتصنيع (كمامات طبية) من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية ، وتعبئتها فى عبوات لإدخال الغش والتدليس على المواطنين وطرحها للبيع بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة معرضًا حياة المواطنين وصحتهم للخطر.





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (1000 كمامة طبية – 2000 كمامة تحت التجهيز – بكرة أستك – بكرة شاش طبى) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة .





وفى سياقٍ متصل تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر (بمديرية أمن الجيزة) من ضبط (أربعة أشخاص مقيمين بدائرة القسم) لقيامهم ببيع كمامات طبية مصنوعة من خامات رديئة مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات لإدخال الغش على المواطنين وطرحها للبيع بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة مستخدمين فى ذلك إحدى السيارات، وضبط بحوزتهم (250 علبة معبأة كمامات بإجمالى 12 ألف و 500 كمامة طبية "مجهولة المصدر") .





وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.





وذلك إتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا" ، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين.. وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى والإتجار بالسلع مجهولة المصدر لتحقيق أرباح غير مشروعة.