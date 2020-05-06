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حوادث

ضبط شخص أعلن عن بيع كمامات وكحول مجهول المصدر على فيسبوك

الأربعاء 06/مايو/2020 - 12:22 م
ضبط شخص
ضبط شخص
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بكفر الشيخ لقيامه بعرض كمية من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" .

رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، قيام (أحد الأشخاص بمحافظة كفرالشيخ) بنشر مشاركات على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) تتضمن الإعلان عن بيع مستلزمات طبية (كحول - كمامات) مجهولة المصدر.



عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفرالشيخ، تم استهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته، وبحوزته جهاز (هاتف محمول) بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب والمشاركات المشار إليها .

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقيامه بإنشاء وإدارة الحساب المشار اليه للترويج لبيع مستلزمات طبية (كحول - كمامات) عبر مواقع التواصل الإجتماعى، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا".. واستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لكافة أشكال الغش التجارى.
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