أحد أفراد الأسرة الحاكمة القطرية: تنظيم الحمدين دمر الكثير من الدول العربية

أكد فهد بن عبد الله آل ثاني، أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، أن

تسبب في دمار الكثير من الدول العربية خلال السنوات الأخيرة حيث قال " للأسف الشديد العصابة التي تحكم بلدنا

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كانت سببًا مباشرًا في دمار الكثير من الدول العربية".