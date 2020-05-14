أحد أفراد الأسرة الحاكمة القطرية: تنظيم الحمدين دمر الكثير من الدول العربية

أكد فهد بن عبد الله آل ثاني، أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، أن تنظيم الحمدين تسبب في دمار الكثير من الدول العربية خلال السنوات الأخيرة حيث قال " للأسف الشديد العصابة التي تحكم بلدنا الآن كانت سببًا مباشرًا في دمار الكثير من الدول العربية".
وأوضح فهد بن عبد الله آل ثاني عبر صفحته الرسمية علي موقع التدوينات القصيرة " تويتر" أن عصابة الحمدين شاركت في تدمير الكثير من دول المنطقة من خلال التدعيم بالمال والسلاح والإعلام أجندة خارجية لتدمير دول المنطقة وتفكيكها.
وأضاف عضو الأسرة الحاكمة بقطر قائلا: إخواني القطريين، لا تستغربوا مايحدث في قطر والجزاء من جنس العمل".
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واختتم فهد بن عبد الله آل ثاني تغريداته مستشهدا بآية من القرآن الكريم حيث قال تعالى{ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون}.
ويشار إلي أن عددا من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تناولوا عددا من الفيديوهات تشير إلي حدوث اضطرابات بين النظام الحاكم وعدد من أسرة آل ثاني اعتراضا علي سياسات تميم بن حمد أمير قطر.