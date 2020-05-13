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أخبار العالم

تركيا سبب رئيسي.. أنباء عن مقتل أفراد من الأسرة الحاكمة بـ قطر

الأربعاء 13/مايو/2020 - 11:02 م
تميم بن حمد
تميم بن حمد
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القسم الخارجي
قال فهد بن عبدالله آل ثاني، عضو الأسرة الحاكمة بقطر، إن هناك أنباء غير مؤكدة عن مقتل أفراد من أسرة آل ثاني وعدد من الأتراك.

ونشر فهد آل ثاني، مقطع فيديو على حسابه بموقع "تويتر"، الذي تداوله عدد من النشطاء بشأن إطلاق نار واشتباكات في قطر، التي علق عليها أحد الرواد قائلا إنها في محيط السفارة التركية بالدوحة.

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وعلق فهد آل ثاني على المقطع قائلا: "اختلف الخونة في قطر.؟ وأنباء غير مؤكدة عن مقتل أفراد من آل ثاني وأتراك".

وأضاف "المؤكد الآن أن تركيا طرف رئيسي في هذا النزاع. أردوغان أهان قيادة النظام القطري خلال الأيام القليلة الماضية، ورفض أي نقاش قبل تحويل ٢.٨ مليار دولار".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت مقطع فيديو جديدا من قطر، يظهر اشتباكات عنيفة وإطلاق نار في إحدى المناطق.

وقال نشطاء إن إطلاق النار ظهر بالقرب من أول ملعب شامل لذوي الإعاقة وهي حديقة القطيفية، إضافة إلى تصاعد الدخان في السماء من وراء عدد من المنازل.

فيما علق أحد النشطاء ويدعى منذر آل الشيخ مبارك على الأمر، قائلا: "الأصوات التي سمعت في #قطر هي في محيط سفارة #تركيا اليوم بإذن الله تصلنا التأكيدات وعلاقة ذلك بآل عبدالرحمن وأبناء ناصر".

ولم يعلق النظام القطري على الفيديو، ولم يصدر أي بيان توضحي حتى الآن عما يجري في الدوحة.
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