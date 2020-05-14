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فن

لعبة النسيان.. أزمة بين رقية وعائلة الشيال بسبب صورها مع عمر

الخميس 14/مايو/2020 - 10:00 م
لعبة النسيان
لعبة النسيان
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محمد نبيـل
تتواصل أحداث مسلسل لعبة النسيان للفنانة دينا الشربيني، وشهدت الحلقة 21 أحداث ساخنة بعد أن قام شخص مجهول بإرسال صور رقية وهي جالسة مع عمر لكل أفراد عائلة الشيال.

واتضح أن هدف مرسل الصور هو الإساءة إلي سمعة رقية وإعادة أزماتها مع عائلة زوجها أمجد وتأكيد خيانتها له.

ومازالت رقية تنتظر رده فعل المصور حاتم الذي يجسد دوره باسل الزارو والذي هددها بنشر صورها معه.

وينتمي مسلسل "لعبة النسيان " لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.

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 "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان.

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